IMALA SAM 13 GODINA, A ON JE BIO DEDA OD 70: Vozio me, kupovao poklone, a onda je sve došlo NA NAPLATU, jezive stvari su mi radili

Dženi je još išla u osnovnu školu kada je počela da povremeno razgovara sa Kitom, koji je živeo u njenoj blizini. Nije dugo prošlo, a Kit (70) ju je pozvao kod sebe kući, nakon čega je počeo i da je vozi do škole, kao i da joj kupuje poklone.

Tako svoju zastrašujuću ispovest o modernom ropstvu počinje žena koja se u medijima predstavila pod lažnim imenom Dženi koju su prodali kada je imala 13 godina čoveku koji je ima 70.

Uskoro, objasnio joj je da je vreme da "naplati" te poklone, u vidu intimnih odnosa. Meseci su prolazili, a Kit je počeo da Dženi upoznaje i sa drugim muškarcima i podvodi je njima. Počeo je da tinejdžerki nudi alkohol i opijate, a muškarci sa kojima se susretala postajali su sve nasilniji.

Nakon toga, preprodali su Dženi grupi kriminalaca koji su godinama eksploatisali njeno telo.

Dženi u snimljenom razgovoru gde je prikriven njen identitet priča o svemu tome.

- Kit je bio ljubazni komšija koji je svako jutro u isto vreme šetao psa tu u kraju, sretala sam ga svakodnevno. Uvek je bio izuzetno ljubazan i prosto mi je bilo prijatno da popričam sa njim. Uskoro je počeo da me poziva kod sebe kući. Sve je to teklo postupno - u jednom trenutku je, recimo, počeo da mi stavlja ruku na koleno. Naravno da mi to nije prijalo, ali pretrpela bih to - kaže Dženi napominjući da je najmlađa ćerka svoje majke koja ima tri ćerke. Otac ih je napustio kada je Dženi bila mala, a majka je radila po ceo dan kako bi skrpile kraj sa krajem.

- Shvatila sam da se dešava nešto pogrešno kada je Kit počeo da mi nabraja šta je sve uradio za mene i da me pita kada ću i kako da mu se odužim. Rekla sam mu da ne želim da se odužim na taj način koji mi je predlagao. "Trajaće samo par minuta, a ti mi mnogo značiš", rekao mi je. Stalno mi je nabiijao osećaj da mu nešto dugujem i na kraju sam pristala - priseća se.

Plašila se da kaže porodici šta se dešava, a Kit je imao sve veće prohteve.

- Kit mi je stalno govorio da je to što se dešava "naša tajna" a uz to, stidela sam se da priznam šta mi se dešava. U mojoj porodici su odnosi pre braka nezamislivi i uopšte nikada nismo ni razgovarali na tu temu - kaže ona.

Sa 17 godina pobegla je od kuće i našla organizaciju koja pomaže ženama. To je bio prvi od brojnih pokušaja da se izvuče. Međutim, tada je već bila navučena na opijate koje su joj davali muškarci, pa se povremeno vraćala.

- Možete da pokušavate da pobegnete koliko hoćete, ali trgovina ljudima vam uvek na kraju ukrade ličnost i identitet. Postajete ono što su od vas napravili, mislite da ste bezvredni i dobri samo za jedno - kaže ova devojka.

Spas je došao kada joj je policija predložila da se javi Vojsci spasa, koji su je brzo prebacili u sigurnu kuću gde je tim eksperata obučenih da zbrinu žene u njenoj situaciji zbrinuo i nju.

- Niko me nije ništa pitao, nisu me osuđivali, nije bilo nikakvog pritiska. Tamo sam se osećala bezbedno i sigurno. Da nije bilo njih, danas bih bila mrtva.

(Kurir.rs/A.M./BlicŽena)

