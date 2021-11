TEŠIO JE RONALDA DOK JE RONIO SUZE, A MESECIMA KRIO ISIDORU: Zaljubio se u SRPSKU KENDAL DŽENER, kakvu figuru ima

U Lisabonu je reprezentacija Srbije potukla Portugaliju, a među izabranicima selektora Dragana Stojkovića Piksija našao se i Nemanja Radonjić, fudbaler portugalske Benfike.

Ovaj 25-godišnjak iz Niša dospeo je u centar pažnje nakon kraja utakmice, kada je prišao uplakanom Ronaldu da mu pruži utehu.

No, sigurni smo da je on uživao na krilima pobede, a uz njega i ostale Orlove bila je cela zemlja, no verujemo da je Radonjiću najznačajnija bila podrška njegove porodice, ali i devojke!

Radonjić je već nekoliko meseci u vezi sa atraktivnom srpskom manekenkom Isidorom Kadijević, a par je u početku krio svoju ljubav od očiju javnosti.

Naime, ni jedno ni drugo nisu delili puno zajedničkih fotki na svojim Instagram profilima, iako su na istim veoma aktivni. Zapravo, oboje na Instagramu imaju samo po jednu zajedničku fotografiju - na kojima im se ne vide lica.

foto: Printscreen

Ono što ih je odalo jesu komentari koje su ostavljali jedno drugom, ali i poneki story na društvenoj mreži. Ipak, za sada nisu javno komentarisali svoj odnos.

Isidora se inače bavi modelingom, ima 24 godine i zovu je "srpska Kendal Džener" zbog sličnosti sa proslavljenom manekenkom. Ovu lepoticu krasi lepo lice, ali ima i neverovatnu figuru, te veliku moć transformacije što i jeste ključno za posao kojim se bavi.

Zanimljivo je da je ova atraktivna crnka relativno kasno uplovila u modeling vode - karijeru je otpočela tek 2017, nakon povratka iz Amerike gde je provela nekoliko meseci na jednom studentskom programu. Ipak, uspeh je bio brz i munjevit - danas se domaći dizajneri i brendovi "otimaju" o nju, a beleži uspeh i van granica Srbije - fotografisala se za italijanski "Project one magazine".

Podsetimo, Radonjić je ranije bio povezivan sa rijaliti učesnicom Ivom Grgurić, kao i ćerkom Željka Šašića - Sofijom. Svojevremeno se spekulisalo i da je imao romansu sa Sofijom Milošević.

kurir

