TRAŽIO SAM TEST OČINSTVA KADA MI JE ŽENA REKLA OVO: Evo zbog čega je muškarac pomislio da dete NIJE NJEGOVO, sada mu se svi SMEJU

Nakon što je čuo okrutnu šalu svoje supruge koju je izgovorila u prodavnici, muškarac je počeo da preispituje njihov brak. Naime, neimenovani muškarac, koji je sa svojom izabranicom već tri godine, na "Redditu" je podelio kako je zlobni komentar uticao na to da on poželi da uradi test očinstva.

- Jesam li ja preterao s traženjem testa očinstva nakon što se moja žena, iz vedra neba našalila o očinstvu našeg deteta? Zajedno smo tri godine, godinu dana smo u braku i imamo dete. Veza je bila najbolja u mom životu i sve je teklo relativno glatko sve vreme, bez problema. Naše dete je zdravo i srećno - započeo je u svojoj objavi, prenosi "The Sun".

foto: Profimedia

Objasnio je kako su trenutno u prilično dobroj porodičnoj situaciji te da zaista nemaju neki pravi stresa ili poteškoće. No, jednom dok su bili u kupovini namirnica, supruga ga je zamolila da ne kupuje nešto zbog potencijalnog BPA u artiklu, hemikalije koja može doći do hrane i uticati na plodnost.

- Našalio sam se da očigledno nisam imao problema sa plodnošću jer smo dobili dete čim smo počeli da radimo na tome, a redovno sam konzumirao taj proizvod, na što je ona odgovorila: ‘Pa možda naše dete nije tvoje’. Bio mi je potreban sekund da shvatim ono što je rekla, ali kada jesam, veoma sam se rastužio i uznemirio - otkrio je.

Na početku je mislio da je samo reč o šali, ali kada su stigli do automobila, ideja da dete nije njegovo mu se vrtela po glavi i rekao je supruzi da će odmah uraditi test očinstva. Njegova supruga bila je protiv te ideje i ispitivala ga zašto joj ne veruje, ali on je čvrsto odlučio da će to napraviti.

Njegova objava je izazvala burnu reakciju korisnika na društvenim mrežama, a mnogi su rekli da misle da je muškarac preterano regaovao i da je ženina primedba verovatno bila samo šala.

- Zvuči kao šala. Ali svako ima svoju granicu za ono što je smešno. Ako će vam to olakšati zabrinutost, napravite test. Onda prestanite da se šalite - savetovala je jedna korisnica.

- Cela moja porodica šali se da je moj najstariji brat od poštara jer ima plavu kosu i plave oči, a mi smo svi tamnokosi i tamnih očiju - bio je jedan od komentara.

foto: Profimedia

Kurir.rs/A.A./The Sun

Bonus video:

12:17 SRBIJA BOGATA PRIRODNIM VREDNOSTIMA: Po ovim principima se određuju biljne vrste za zaštitu, ne radi se samo o pravoj ugroženosti