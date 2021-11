SLAVNU GLUMICU JE MAJKA NATERALA DA POZIRA GOLA SA 10 GODINA: Sa 11 je igrala prostitutku, a evo kako je to uticalo na njen život!

Holivudska glumica Bruk Šilds pojavila se 1978. godine u filmu" Pretty baby", gde je tumačila ulogu dečje prostitutke. Slavna 56-godišnjakinja u intervjuu za "The Guardian" progovorila je o scenama koje bi danas gotovo sigurno biile okarakterisane kao dečja pornografija.

Bruk, koja je tokom snimanja filma imala samo 11 godina, najintimniji delovi tela se ipak nisu videli, a kako je istakla, tematika filma nije uticala na nju, niti ju je na bilo koji način povredila.

- To ne može da te povredi kada odrasteš u Njujorku. Misli, potrebno je samo pet minuta hoda da se vidi - u staroj 42. ulici - šta je prostitucija. I takođe, bila sam veoma izdvojena od svega toga u stvarnom životu. Bila sam nevina do svoje 22. godine, tako da je sve to u mom umu bilo samo pretvaranje. Nisam privatno patila zbog toga - ispričala je glumica.

Zanimljivo, Bruk je imala sličan stav i početkom 80-ih kada su je upitali da li je uznemirena zbog filma. "To je samo uloga. Neću odrasti i postati prostituka", rekla je tada.

Šildsova se u novom intervjuu osvrnula i na to koliko je štetno seksualizovati mlade devojke.

- Mislim da se to radilo oduvek i mislim da će se to i nastaviti. Postoji nešto neverovatno zavodiljivo u mladosti. Mislim da to ima različite oblike i radi se o tome kako ćete to podneti, da li želite da budete žrtva. Nije u mojoj prirodi da budem žrtva - istakla je

Međutim, ona je priznala da nije sigurna da li bi taj film mogao da bude snimljen danas, i kaže da je 1977. godina bila "neka druga era".

- Pretpostavljam da biste morali da angažujete stariju glumicu koja igra mlađu. Nisam sasvim sigurna kakva su pravila sada, ali mene to lično nije ugrozilo - dodala je.

Teri Šilds, glumičina majka, za života se suočila sa žestokim kritikama jer je dozvolila Bruk da snimi ovaj, ali i druge diskutabilne filmove i reklame. Jednom prilikom, nekoliko godina nakon što je "Pretty baby" prikazan, pokušala je da odbrani svoju odluku da aminuje ćerkino pojavljivanje u filmu.

Podsetimo, Teri je za svoju ćerku govorila da izgleda kao "prelepa lutka", a rešila je da to i iskoristi i ubacila je Bruk u vode modelinga još kao bebu - prvu reklamu za sapun snimila je sa samo 11 meseci.

- Imala je bebu koja je izgledala ovako i tako smo i preživele. Moj izgled nam je na određeni način plaćao račune - rekla je Šildsova, odgovorivši i na pitanje da li je to za nju bila velika odgovornost:

- Ne, jednostavno mi se dopalo to odobravanje okoline. Volela sam da radim i da budem na setu. Zabavljali smo se, svuda smo putovali. Nisam osećala odgovornost, više je bilo poput: "O, moj Bože, moramo da nabavimo auto. Oh, kupili smo kuću. Oh, kupili smo i drugu kuću." Bilo je lako, ako uradim ovo, dobićemo ovo. Tako je to išlo decenijama. Nije bilo plana, Teri nije bila nasilna. Sve dok sam bila srećna, nastavili smo tako da radimo. Nikada nisam uradila nešto što nisam želela".

Uprkos tome što Bruk malo šta zamera svojoj majci, sem isuviše zaštitničkog odnosa zbog kog se odavno i distancirala od nje, želeći da gradi karijeru nezavisno od Teri, činjenica je da je ova žena donosila neke potencijalni štetne odluke za maloletnu devojčicu. Primera radi glumica je imala samo 10 godina kada je Teri dozvolila da se fotografiše naga za "Sugar’n’Spice", izdanje "Plejboja". Fotografija tada malene Bruk i dalje kruži po internetu i koristi se kao primer jedne od najvećih zloupotreba dece ikada.

Autor jezive fotografije je Amerikanac Geri Gros, modni fotograf koji se specijalizovao za portrete pasa. Te 1975. godine slikao je kolekciju fotografija koja je postala najkontroverznija u istoriji. Bruk je na spornoj fotografiji stajala u kadi, našminkana i prekrivena uljem. U to vreme, Gros je radio na projektu nazvanom "Žena u detetu", u kome je želeo da otkrije ženstvenost pretpubertetskih devojaka poredeći ih s odraslim ženama.

Bruk je 1981. pokušala da spreči dalje korišćenje ovih fotografija, ali je američki sud odredio da je ona obavezana uslovima ugovora i da slike ne krše zakone o dečjoj pornografiji. Prava na ove slike je 1992. otkupio američki umetnik Ričard Prins, koji je reprodukovao scenu i nazvao je "Duhovna Amerika". Godine 1999. njegova verzija je prodata za 151.000 dolara. Zatim je 2009. fotografija uklonjena iz Moderne galerije Tejt u Londonu, gde je stajala čitavu deceniju.

Ovde nije kraj diskutabilnim odlukama gospođe Šilds o ćerkinoj karijeri - već sa 15 godina Bruk je snimila film "Blue Lagoon" u kome se pretežno pojavljuje naga, premda je u scenama s*ksa imala dublere. Ipak, u svetlu toga da je prethodno već snimila film koji je na taj način konmpromituje, i ovo je bio vrlo upitan potez.

Bilo kako bilo, Bruk je danas ostvarena i srećna žena. I dalje se bavi glumom, a od 2001. uživa u braku sa Krisom Henčijem sa kojim ima ćerke Rouan i Grier. Tvrdi da se uvek osećala "voljeno" od strane svoje majke, iako su imale problema u odnosu, pre svega Terin alkoholizam.

- S jedne strane mislim da je bilo drugačije, nisam sigurna da bih i dalje bila ovde, da bih bila relevanta ili radila bilo šta - zaključila je glumica.

Kurir.rs/A.A./The Guardian

