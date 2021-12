EVO ŠTA SE DEŠAVA AKO PIJETE VODU NA PRAZAN STOMAK: Odmah posle buđenja za USPEŠAN dan uradite ovo

Voda je mnogo važna za normalno funkcionisanje tela koje mora redovno da se hidrira. Međutim, ljudi obično prave veliku grešku, i čim se probude popiju po kafu ili gazirano piće.

Međutim, ujutno ništa bolje ne opušta i ne budu kao jedna čaša vode. Možete je piti koliko god hoćete i kada god hoćete u toku dana i uvek će biti korisna. Prema zvaničnim istraživanjima Clemson Univerziteta, oko 75 odsto našeg tela sačinjeno je od vode.

A ovo su glavni razlozi zbog kojeg bi trebalo da popijete čašu vode na prazan stomak i to čim se probudite.

Praktično

Većina ljudi pije vodu u toku obroka. Međutim, prema doktoru Donu Kolbertu, autoru knjige “Eat This and Live”, ispijanje vode u toku obroka može poremetiti probavne sokove, pa i uzrujati vaš želudac.

Smanjite kiselost u želucu

Ako imate problema sa žgaravicom u želucu, odnosno ako vas stalno tera na poždrigivanje i osećate neku gorčinu u ustima, prema priručniku o porodičnoj medicini koju je objavila Medicinski fakultet Severne Ontario, to je zato što imate veliki odnos kiseline u želucu. Zašto se to pojavljuje? Tokom noći telo dehidrira. To polako dovodi do proizvodnje hloridne kiseline. Voda će najbolje razrediti tu kiselinu ukoliko je pijere čim se probudite. Pored toga, pružićete svom telu tu potrebnu hidraciju.

Pomaže u probavnim procesima

Medicina kaže da možete pomoći svojim crevima ako ujutru, pre jela, popijete čašu mlake vode. I obično, ukoliko imamo problema sa probavom, ona je rezultat manjka vode u telu.

Ostale prednosti vode

Logično je da je jedna od glavnih prednosti vode održavanje ravnoteže telesnih tečnosti. A budući da je više od polovine našeg tela sačinjeno od vode, veoma je važno da održavamo ravnotežu u koncentraciji telesnih tečnosti. To pomaže u probavi, cirkulaciji, apsorpciji i transportu hranljivih materija kroz ceo organizam.

Pomaže u kontroli unetih kalorija

Prema rezultatima istraživanja firme Penn State Barbara Rolls, ako želite da kontrolišete vašu telesnu težinu, voda može pomoći u smanjenju kalorija koje vaše telo traži.

Hidrira vašu kožu

Koža sadrži dosta vode, ali počinje da propada i da se suši ukoliko ne unosimo dovoljno tečnosti.

Energija mišića

Prema sajtu WebMD, ćelije koje ne dobijaju dovoljno vode i elektrolita počinju se skupljati. To može dovesti i do velikog umora mišića.

