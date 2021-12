ISPROBAJ AUTO PRE KUPOVINE: Prvi odnos sam imala posle venčanja i baš sam ZAŽALILA, a baka mi je lepo rekla da ga probam RANIJE!

Lejsi iz SAD na svom TikTok profilu je rekla da je odgajana u "kulturi čistoće'' i da joj je to godinama uništavalo seksualni život. Ona je odgovarala na objavu drugog muškarca u kojoj je pisalo: "Samo želim da kažem da je čekanje braka za prvi intimni odnos stvarno loša ideja".

Lejsi je dalje rekla: "Ne bih mogla više da se složim sa njim. Hajde da budemo malo ranjivi", napisala je, a onda detaljnije objasnila svoju životnu situaciju: "Odrasla sam 90-ih tokom kojih je kultura čistoće bila jako popularna. Bilo je čak i trenutaka kad sam razmišljala da se neću ni poljubiti pre venčanja. Pa, moj suprug i ja smo "tehnički" čekali do prve bračne noći".

Lejsi je objasnila da je imala intimnih iskustva sa svojim dečkom, ali ne pre prve bračne noći.

"Nismo bili 100 posto čisti, ali znate na šta mislim. Kad vam kažem da je moja bračna noć bila j***** sranje, to je blago rečeno", rekla je Lejsi.

"Na medenom mesecu nazvala sam svoju sestru, koja je medicinska sestra, doslovno urlajući na telefon, govoreći: "Mislim da mi je vagina slomljena", dodala je.

Još jedna stvar u kojoj je žena odrasla verujući je da svoje potrebe i želje treba ostaviti po strani i samo se usredsrediti na to da zadovolji svog muškarca.

"I budući da me kultura čistoće naučila da je moj posao da zadovoljim svog muža i da je sve što je bitno u vezi sa njim, ili će on gledati filmove za odrasle i varati me. Doslovno mi je trebalo nekoliko godina da se osvestim i zapitam "a gde sam ja u ovom braku?", rekla je Lejsi, koja je zatim dodala da se još uvek nije oslobodila okova odgoja.

"Imam 32 godine i još uvek se borim sa stvarima u vezi sa intimnošću sa partnerom koje su mi duboko usađene u ranim godinama. Mrzim kulturu čistoće", dodala je.

Korisnici TikToka požurili su da komentarišu njenu objavu.

"Ako želiš da čekaš, to je u redu. Ali ako se osećaš prisiljenom da čekaš zbog bilo koje ideologije, onda je to potpuno pogrešno", komentarisala je jedna osoba, piše britanski "Sun".

"Mama mi je rekla da odem da živim s nekim godinu dana pre nego što uopšte pomislim na udaju. Najbolji savet ikad", napisala je druga žena.

"Baka mi je rekla da testiram auto pre nego što ga kupim", komentarisala je treća žena.

