PILA SAM SOK OD KISELIH KRASTAVACA 7 DANA I EVO ŠTA MI SE DESILO: Jedna stvar me je ODUŠEVILA i zbog toga ću ga stalno PITI

Novinarka Ilijan Puls Bronet rešila je da uveri u tezu da li je dobro jesti kisele krastavce pa je tokom 7 dana svakodnevno je ispijala po jednu čašicu soka od krastavaca.

Ovo su njena zapažanja, koja prenosi portal "Little things". Rastvor, odnosno sok u kom stoje kiseli krastavci sastoji se najčešće od vode, soli i sirćeta, a ovo je nekoliko navodnih prednosti:

foto: Profimedia

1. Prema studiji objavljenoj u časopisu "Medicine and Science in Sports & Exercise" voda od kiselih krastavaca ublažava grčeve u mišićima.Takođe, pomaže da održite nivo hidratacije tokom vežbanja i da se oporavite od treninga. Zato su sjajna zamena za sportska pića za osvežavanje tokom vežbanja, koja neretko sadrže određen nivo šećera.

2. Istraživanje objavljeno u "Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry" navodi kako sirće pomaže ljudima da izgube na težini ako ga svakodnevno konzumiraju, zato bi voda od kiselih krastavaca mogla da da određene rezultate.

3. Voda od kiselih krastavaca takođe ima puno antioksidansa koji se bore protiv slobodnih radikala. Takođe, pošto je fermentisana, dobra je za probavu i zdravlje creva.

4. Sok od kiselih krastavaca može da pomgone i u kontroli šećera u krvi. Studija objavljena u časopisu "Journal of Diabetes Research" pokazala je da je sirće konzumirano pre obroka pomoglo u regulaciji nivoa šećera u krvi nakon obroka kod osoba s dijabetesom tipa 2.

Iskustvo

Dan 1

Volim da jedem kisele krastavce, ali neću lagati - pomalo me je uplašila ideja da pijem ovaj sok. Pre nego što sam ga popila, samo sam 10 minuta zurila u čašicu. Na kraju sam se prijatno iznenedila - sok je imao jak ukus, ali samo slan.

foto: Profimedia

Dan 2

Drugog dana mog eksperimenta imala sam blage grčeve zbog mesečnog ciklusa, pa sam se nadala da će mi sok od kiselih krastavaca pomoći da ih otklonim. Do kraja dana, oni su zaista nestali.

Dan 3

Imala sam čas plesa, a posle ovog treninga uvek imam grčeve u mišićima. Čas je bio težak, kao i obično, i bila sam sigurna da ću imati grčeve sutradan, ali nisam!

Dan 4

Četvrtog dana sam zaboravila da popijem svoju dozu soka, pa sam to učinila tek uveče, ali mislim da to nije napravilo preveliku razliku.

Dan 5

Još uvek nije bilo grčeva od časa plesa, iako me mišići uvek najviše bole drugi dan nakon vežbanja, a da li je to do ispijanja soka ili je došlo samo od sebe, ne znam!

Dan 6

Šestog dana sam prvi put pila sok od kiselih krastavaca kod kuće, a ne u kancelariji. Moj dečko, koji mrzi kisele krastavce, nije mogao da skine izraz gađenja sa lica. Nije pokušao da pobegne kada sa pokušala da ga poljubim posle toga, što me navodi da verujem da ovaj napitak definitivno osvežava dah, kako naučnici tvrde.

Dan 7

Eksperiment je bio uspešan, ali sam se ipak radovala što je došao do kraja. Želim da jedem kisele krastavce kao normalna osoba, a ne da pijem njihov sok.

foto: Profimedia

Rezultati

Ne mogu da kažem da li mi je sok od kiselh krastavaca pomogao u regulisanju šećera u krvi, borbi protiv slobodnih radikala ili mi je pomogao da smršam, ali mi je definitivno pomogao kod grčeva u mišićima i lošeg zadaha. Čini mi se da je najveća korist ona vezana za vežbanje, tako da ću svakako imati na umu ovaj napitak kada idem na trening.

Sok od kiselih krastavaca bih svakako ponovo popila, ali samo kao piće pre ili posle treninga, kako bih ublažila bolove u mišićima. Da li bih ga preporučila prijateljima? Naravno! Ima toliko potencijalnih prednosti, a nema negativnih, tako da ne vidim zašto da ne!

Šta kaže nutricionista?

Svojevremno smo o benefitima ovog napitka pitali i dijetetičara-nutricionistu Tanju Olajdžiju. Ona, pak, ne savetuje upotrebu ovog soka, posebno kada je reč o kupovnoj tegli kiselih krastavčića.

"Ovo zbog velikog sadržaja soli jeste apsolutna kontraindikacija za sve bubrežne i srčane bolesnike. U ovu vodu neretko se dodaje i šećer, a da ne pričamo o konzervansima - ukoliko ste kupili krastavčiće ili sami dodali neku vrstu konzervansa, onda zaista nije preporučljivo piti ovu vodu.Argument da je ova voda bogata vitaminima iz krastavčića ne zadovoljava s obzirom da oni (ukoliko ih stavljamo u komadu, a ne presecamo) zadržavaju gotovo sve vitamine u sebi, a i ovaj argument svakako ne opravdava ogroman sadržaj soli i konzervanasa koje bismo na taj način uneli", napomenula je Tanja Olajdžija.

foto: Profimedia

kurir.rs/blicžena