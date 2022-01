KLIMAKS PRE ČETRDESETE: Sve je veći broj žena koje u NAJBOLJIM GODINAMA ostaju bez menstruacije

Usred noći su vas probudili naleti vrućine i nekontrolisano znojenje? Primetili ste da vam je menstrualni ciklus postao neuredan, a imate samo 37 godina? Ako niste bili pod teškim stresom poslednjih meseci, možda je došlo vreme da se suočite s činjenicom da vam je biološki sat pripremio neprijatno iznenađenje u vidu prevremenog klimaksa.

Ne očajavajte. Jer, danas se to sasvim uspešno reguliše raznim terapijskim metodama. Pravi uzrok rane menopauze nije poznat, ali je sve veći procenat onih žena koje u "najboljim godinama" ostaju bez menstruacije.

foto: Profimedia

Dok su neke od njih lošom ishranom i pušenjem i same doprinele da prerano dožive menopauzu, drugima je to urođeno. Jer čak deset odsto žena čije su majke ušle u prevremeni klimaks dožive su istu sudbinu. Početak klimaksa je uglavnom određen genima i ćerke mogu, ukoliko žive u sličnim uslovima kao njihove majke, da računaju da će u menopauzu ući kad i one.

Zašto se javlja tako rano

Ako žena izgubi menstruaciju pre četrdesete godine, onda se u medicini smatra da je ušla u prevremeni klimaks.

foto: Profimedia

Postoje određena zdravstvena stanja koja mogu da upute na to da žena ulazi u klimakterijum. Jedan od njih je takozvani autoimuni poremećaj, kad se telo bori samo protiv sebe, odnosno u organizmu žene postoje antitela protiv tkiva jajnika, materice ili nekog od hormona jajnika. Pored ove bolesti, ranu menopauzu može da izazove i nasledni nedostatak nekih gena.

Slabo pamćenje i čest plač

Tegobe koje prate rani klimaks su uglavnom iste kao i kod menopauze u pedesetim godinama života.

foto: Profimedia

Valunzi ili napadi vrućine su najtipičniji. Tu je i nesanica, osećaj lupanja srca i neodređene tegobe u grudima. Ono što ženama posebno smeta jeste objektivno slabljenje pamćenja, nezainteresovanost, anksioznost, depresija, plač. Prisutni su i fizički umor i glavobolja, smanjenje seksualne želje i proširenje vena.

Nastaje i posle operacija

Osim urođenih bolesti, prevremena menopauza može da nastane i posle operacija jajnika, ali i drugih hirurških intervencija, što je i jedan od najčešćih uzroka. Žene kojima su izvađeni jajnici mnogo burnije doživljavaju simptome klimakterijuma od onih kojima se funkcija ovih organa prirodno gasi. U ranu menopauzu mogu da uđu i one koje su lečene citostaticima i zračenjem. Međutim, iako je ovo oštećenje kod mnogih žena trajno, postoje i slučajevi da se posle više meseci funkcija jajnika ponovo uspostavi.

Kurir.rs/Lena/N.B.

Bonus video:

00:13 Milena Radulović uz pesmu proslavila 27. rođendan