KIM KARDAŠIJAN O BORBI SA KOŽNIM BOLESTIMA: Prihvatila sam prorijazu, više mi i ne smeta!

Niko nije savršen, pa ni Kim Kardašijan. Najpoznatija starleta na svetu nikada nije krila da godinama muči muku sa psorijazom.

Proteklih godina, Kim je otvoreno pričala o kožnim problemima, a nedavno je na svojim profilima podelila i razgovor sa doktorom o još jednom kožnom poremećaju - diskromiji.

Američka rijaliti zvezda suočava se s diskormijom još od višegodišnje borbe sa psorijazom, a objasnili su šta je dovelo do ovog proble

- Kada se neko profesionalno šminka, izlaže sunčanju i putuje kao vi, sunce i upalne komponente šminke i pokrivanje pora mogu uzrokovati oštećenja kože. To izaziva diskromiju zbog koje dolazi do promene boje kože, rekao je doktor na njenom Instagram storiju.

Istakao je i kako priprema plan za njeno lečenje.

- Pripremićemo plan tretmana za Kim, korak po korak da polako izjednačimo sav ton, izjavio je doktor na šta je Kim dodala kako jedva čeka.

Kako je sve počelo

Kim je već ranije spominjala da joj je dijagnostikovana psorijaza, koju je nasledila od svoje majke, a zatim i psorijatični artitis. Sve je još jednom potvrdila i u epizodi "Keeping Up With the Kardashians".

- Odrastala sam s majkom koja je bolovala od psorijaze svakodnevno je slušajući kako priča o svojoj borbi. Ipak, nisam imala pojma kako bi moj život izgledao da se suočim sa autoimunom bolesti, priznala je Kim koja je pre 16 godina doživela prve simptome.

Ona je istakla kako se dosta razlikovala od svoje majke koja je problem rešavala solarijumom.

- Meni bi solarijum samo spalio ta područja i izazivao svrab, nakon čega sam se osećala bespomoćno, priznala je ona u objavi na svom blogu.

Kim se lečila injekcijom kortizola koja joj je pomagala 5 godina, ali se u tridesetim bolest ponovo vratila.

- Poslednjih godina, iako su fleke nepredvidive, uvek mogu računati na onu na desnoj potkolenici koja je stalno upaljena, priznala je Kim i dodala kako je potpuno očajna išla kod kineskog travara koji joj je dao mešavinu trava, a isprobavala je i razne druge metode i stvari pri lečenju, poput krema, pa i solarijuma iz kog je objavljivala fotografije. Ipak, Kim je prihvatila svoj problem.

- Potpuno sam prihvatila psorijazu. Bez obzira gde se ona nalazila, nekada je prikrijem, a nekad ne. Zaista mi više ne smeta - priznala je i poručila onima koji prolaze kroz slične probleme da ne dozvole da im ovo oboljenje uništi život.

- Nadam se da će moja priča pomoći svima da se uvere kako ipak ima svetlo na kraju tunela, zaključila je Kim.

