VEŠ VAM NE MIRIŠE IAKO JE SVEŽE OPRAN? Evo kako ZAPRAVO treba da koristite mašinu da bi vam rublje bilo BESPREKORNO

Izbegnite česte zablude prilikom uključivanja veš-mašine da vas oprano rublje ne bi neprijatno iznenadilo.

Svi volimo da nam veš bude savršeno opran, kupujemo najbolje deterdžente, a opet se dogodi da na njemu ostanu mrlje ili da nekad miriše na buđ. To su sve znaci da nešto ne radimo kako treba, a ovo su česte greške na koje ne misli ni najveštija domaćica.

Zatvaranje vrata bubnja nakon pranja

Sa obrazloženjem da to ne smeta, čim operemo veš, zatvaramo mašinu. Nije dobro. U bubnju je ostala vlaga od prethodnog pranja i kad zatvorimo vrata, ta vlaga se ne suši lako već dovodi do razmnožavanja bakterija i stvaranja gljivica. One u sledećem pranju prelaze na garderobu, a temperature nisu dovoljno visoke da ih uklone.

Pranje na niskim temperaturama

Da bismo čuvali tkaninu, često je peremo na nižoj temperaturi, ali s pogrešnim deterdžentom. Niske temperature traže tečni prašak predviđen baš za njih. U protivnom, onaj u prahu stvoriće ružne bele mrlje jer se prah teže rastvara u hladnijoj vodi.

foto: Shutterstock

Pretrpana mašina

Ne gurajte preveliku količinu veša u bubanj. Neće se dobro oprati jer nema dovoljno prostora da se protrlja tokom pranja. Držite se uputstva koliko mašina može da primi i držite se toga. Inače, na nekim delovima odeće biće previše praška, na drugima neće.

Previše deterdženta

Neće se veš bolje oprati ako preterate s deterdžentom, jer će se on pomešati s prljavštinom i podići iznad nivoa vode. Nakon toga ne samo da se ne uklanja tokom ispiranja već ostaje na vešu, koji onda ostaje neopran. Trećina merice je dovoljna, a polovina je maksimalna doza.

foto: Shutterstock

Previše omekšivača

Mnoge domaćice "jedu" omekšivač, misleći da velika količina omekšava veš i daje mu lepši miris. Ovo je česta greška, jer mnogo omekšivača lepi veš, ostavlja fleke, a miris je daleko od prijatnog. Nekad umesto njega koristite alkoholno sirće. Beli veš će zasijati a rešićete se i bakterija. I ne brinite, na odeći neće ostati njegov miris.

Kurir.rs/Ljilja Jorgovanović

