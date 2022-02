ŽENA NEMA NEMA STIDA NI SRAMA, SA NJIM JE IMALA ODNOS U NAŠEM KREVETU: Muškarac se izjadao jer nije očekivao strašnu izdaju!

Muškarac je ostao zatečen kada je u svom bračnom krevetu zatekao nezvanog gosta.

- Moj svet se srušio kada sam uhvatio svoju ženu kako se seksa sa bivšim mužem u našem krevetu. Želeo sam da je iznenadim povratkom sa posla dva dana ranije, ali sam ja doživeo stravičan šok - napisao je jedan čovek u ispovesti za The Sun i čuvenu Didri Sanders.

U braku su četiri godine, a njen prvi brak se raspao pre šest godina. Zajedno su sedam godina i imaju ćerku od šest godina. On radi za tehnološku kompaniju pa mora da putuje širom sveta. Nedostaju mu supruga i pastorka kada ode, ali imaju lagodan život, pa tako nastavlja.

- Supruzi je bio rođendan prošle nedelje, pa sam, kada se putovanje završilo ranije, uhvatio rani let da bih je ujutru probudio za rođendan. Njen bivši ima 40 godina i pomalo je idiot, ali kako imaju dete, uvek sam ga prihvatao. Tiho sam se ušuljao u ranim satima nadajući se da neću uplašiti svoju ženu. Čula sam jaukanje i gurnula vrata naše spavaće sobe da vidim svog bivšeg muža na njima.

Žena je vrisnula kada me je videla, a on je skočio iz kreveta - nastavio je. Nije mogao da veruje šta te je video, iako mu je žena rekla da se to dogodilo samo jednom i da se više neće ponoviti, osećao se kao da joj više ne može verovati. Sada se plaši da će njihov brak propasti, pa pita stručnjaka za savet.

- Biće biti potrebno vreme. Ne možete zaboraviti ono što ste videli i to će vam biti najveća prepreka. Izdala vas je, pa čak i ako je to bilo samo jednom, mora se potruditi da vam se dokaže i obnovi vašu vezu. Da li je to bila požuda ili je nešto nedostajalo u vašoj vezi? Da li je umorna od stalnog putovanja? Predlažem da oboje posetite savetnika za parove, koji će vam pomoći da shvatite zašto se vratila bivšem mužu - odgovorila je Didri.

