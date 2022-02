OPADA VAM KOSA POSLE PRELEŽANE KORONE? Mnogi imaju isti problem, a naša FRIZERKA savetuje šta uraditi i kako je oporaviti

Mnogi se nakon preležane korone suočavaju s novim problemom - opadanjem kose. I muškarci i žene pokušavaju da se što brže reše te situacije, ali pripadnice nežnijeg pola to drastično teže podnose.

foto: Privatna arhiva

Ima onih koji pokušavaju ovaj problem da reše kod kuće, ali je većina onih koji pomoć traže od stručnih lica. Frizeri su naravno na prvom mestu, pa smo mi zbog toga na ovu temu porazgovarali sa Svetlanom Bubanjom Buckom, dobitnicom prestižne svetske nagrade "Zlatna ruža Pariza".

- Korona utiče na sve parametre, na celu krvnu sliku, gvožđe se poremeti, a da bi kosa bila zdrava i lepa jako je bitno da nam gvožđe bude u normali. Ono što, prema njenim rečima ne treba raditi, žene uporno čine. Kosu drže vezanu u rep.

foto: Shutterstock

- Žene, dok boluju od korone i ne idu nigde, čine veliku grešku. Kosu ne išćešljavaju svakodnevno i non-stop je drže vezanu. Iščešljavanje je veoma bitno, tako četkom masiramo kožu glave. Ne treba stavljati nikakvo kokosovo ili ricinusovo ulje, ne treba praviti šampone. Dok ne prođe korona samo neka išćešljavaju i neka što manje vezuju kosu, a i kada to rade neka bude blago stegnuto. Nikako jako stezati rep ili punđu - savetuje Bucka i objašnjava kada bi trebalo početi sa tretmanima za rast nove kose:

- Najbolje je da se sačeka mesec dana od preležane korone. Tada bi već moglo da se počne s tretmanima koji služe za negu vlasi, a posle i za skalp. Postoje tretmani koji se rade aparatima gde se stimuliše sam koren i tamo gde je opala dlaka. Bitno je koji se serum koristi, ja preporučujem serum koji je na prirodnoj bazi, on ne izaziva nuspojave. Što se tiče PRP tretmana, to rade doktori. Moja preporuka je tretman laserom. On stimuliše koren, radi na tome da nova dlaka počne da raste i da bude jača i deblja. Može da se radi i hijaluronski tretman za rast kose, brazilsko ispravljanje sa laserom, sve zavisi od tipa kose. Isto tako, kada se radi laser za rast kose, različito je. Od problema zavisi da li će se raditi pet puta, deset puta. Ono što je bitno je da od jednog do drugog tretmana mora proći deset dana.

foto: Shutterstock

Bubanja objašnjava da za sve treba imati strpljenja i da kosa ne može da izraste preko noći.

- Nova kosa počeće da raste posle trećeg tretmana, ali je potrebno vreme da ta dlaka dobije dužinu, a onda i gustinu. Mora da prođe par meseci da bi žene videle efekat. Videće da raste nova kosa, ali ne može nikako za mesec dana da izraste deset santimetara. Za mesec dana kosa raste santimetar i po, pa za tri meseca je to četiri i po santimetara. Tada će tek primetiti gustinu.

Bucka savetuje da se kosa neguje prirodnom kozmetikom. - Moj savet je da koriste blage šampone, nikakve agresivne preparate da ne stavljaju, neka im se kozmetika bazira na biljnoj bazi i pod obavezno da izbace presu i sve aparate koje gore dlaku iz upotrebe. Što se tiče farbanja, to rade kao i do sada. Tu nema nikakvih problema.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

