ANA STANIĆ KAO DOMAĆICA: Otkrila da li voli da KUVA, a evo koje KUĆNE POSLOVE ne voli

Dok čeka početak marta i izbor za našeg predstavnika na Evrosongu pesmom "Ljubav bez dodira", poznata pevačica i kompozitorka Ana Stanić je prošle godine govorila o sebi i kao domaćici.

Ona je bila deo ekipe emisije "Na večeri kod" RTS. Sav prihod iz ove emisije išao je u dobrotvorne svrhe. Spremila je gostima sve - od predjela do deserta, a šta misli o spremanju hrane rekla je za magazin Lena.

"Obožavam da kuvam. Ne radim to redovno, ali kad kuvam radim to sa veliki zadovoljstvom i uživam u kvalitetnoj hrani. Sviđalo mi se da odmerim snagu sa kolegama, spremim im večeru a da ljudi to gledaju na TV dok se ništa ne dešava. Mama mi je pomagala oko dezerta koji se gledaocima toliko dopao da sam ispisala recept i delila ga mnogima koji su tražili. U pitanju je dezert koji se slaže u čaši, sa jagodama, žutim poslastičarskim kremom, izlomljenim puslicama i malo čokolade".

Pošto je mama uskočila u pomoć, Ana se osvrnula i koliko joj majka Slavica, profesor u penziji, pomaže u svakodnevnom životu.

"Moja mama je od onih žena koje kuvaju svaki dan. Voli da pravi tonu hrane za svu decu i vrlo često jedemo kod nje. Pitam je kako joj ne dosadi da stalno zove ljude na obroke, posle sređuje i pere sudove, ali ona to obožava. Ja sam drugi tip kada je u pitanju pristup kuhinji i kuvanju, ona je u tome fantastična i zato sam je zvala da mi pomogne u emisiji oko slatkiša. Ja sam ga osmislila, a ona je napravila svaku komponentu ponaosob".

A kada su kućni poslovi u pitanju, lepa pevačica je otkrila kakav je tip žene.

"Pedantna sam i jako mi je važno da kuća bude uredna. Ne odlazim na spavanje a da posuđe nije u mašini i ne volim da me ujutru dočeka haos. Ako se spremam, ne ostavljam nered u plakaru dok biram stvari. Svaki dan ulažem napor da sve bude na svom mestu. To radim. Što se tiče usisavanja, brisanja prašine, ribanja i peglanja, tu imam pomoć. Ali, ta pomoć je moj izbor da ne gubim baš toliko vremena na sređivanje kuće, kad je već svaki dan sređujem. Nisam razmažena, ali nisam ni u fazonu da usisavam pet sati, to i peglanje mrzim. Zlatna sredina, rekla bih".

