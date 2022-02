MESECIMA NEMAM S*KS S DEVOJKOM ZBOG NJENOG NEPRIJATNOG MIRISA, A NE ZNAM KAKO DA JOJ KAŽEM: Momak tražio pomoć, a dobio ove SAVETE

U vezi sam s devojkom tri godine, a nedavno smo skroz prestali da imamo intimne odnose jer ja zbog njenog mirisa ne mogu da se nateram na seks, napisao je dečko u anonimnom pismu terapeutkinji i kolumnistkinji Didri Senders. Prošla su, kaže, tri meseca otkako su zadnji put imali seks, što je i njoj počelo da smeta.

- Nekad smo imali seks barem jednom nedeljno, ali sad ne mogu da se nateram jer je odjednom "tamo dole" počela jako neprijatno da miriše - piše 27-godišnjak i dodaje kako ne zna da li je ona isto toga svesna ili ne. Uvek je, priča on, pazila na higijenu i tušira se svaki dan, pa ne zna zašto joj se to događa, a brine ga i kako bi mogla da reaguje ako joj to otvoreno kaže. - Bojim se njene reakcije i toga da ću je povrediti, jer mi je jako stalo do nje - napisao je.

Deidra mu je odgovorila da je pohvalno što tako pazi na njena osećanja, te da će, ako se stvarno vole, ovaj problem sigurno rešiti. - Ipak, za vaše seksualno zdravlje je bitno da joj date do znanja da ipak postoji problem - dodala je terapeutkinja za The Sun. Savetuje da joj kaže kako ga brine njen miris, te da misli da bi trebalo da poseti lekara. (Kurir.rs)

