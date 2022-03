VARA ŽENU SA ŠEFICOM, PA NALETEO NA GADAN PROBLEM! Njegove bizarne reči ŠOKIRALE SVE: Premoren sam od s*ksa sa OBE u istom danu!

Mladi ljudi često nisu sigurni kako da balanisraju ozmeđu svojih želja i potreba, sa jedne strane, i onoga što društvo smatra normalnim sa druge strane. Situacije kada je nužno potrebno da se odluka o savršenom balansu donese odmah, često mladima predstavljaju problem i dovedu ih do lošeg izbora.

To se desilo i jednom mladom muškarcu koji je napravio grešku i ušao u tajnu vezu za šeficom, dok ga je kod kuće čekala devojka. Kako prenosi "The Sun" ovaj mladić sada ima problema jer je u vezi sa dve žene koje od njega očekuju redovan seks.

- Ostajem do kasno na poslu da bih imao seks sa šefom, a onda idem kući i sve to radim ponovo sa svojom devojkom. Ja sam student i radim na pola radnog vremena u koktel baru. Ja sam momak od 24 godine, sa partnerom sam dve godine- požalio se mladić, koji je tokom izolacije naučio je da meša koktele koje je redovno pravio prijateljima, što mu je pomoglo da brzo nađe posao u gradu.

Mladić je uvek mislio da nema šanse da bude sa šeficom, a onda mu se najednom ukazala savršena prilika:

- Moj šef ima 30 godina. Ona je drska i samouverena i iako sam je oduvek voleo, nisam mislio da je to opcija. Jedne noći je tokom nevremena nestalo struje i gosti su morali da odu. Pitala me je da li želim piće i otvorila bocu skupog crnog vina. Prvi put smo sedeli zajedno i razgovarali. Onda se nagnula da obriše šljokice sa mojih obraza koje su otpale sa nekih ukrasa i mislio sam da će me poljubiti pa sam je privukao k sebi i to je bilo to, poljubili smo se. Kasnije se nasmejala i rekla: 'Pa, nisam to očekivala.' Bilo je lepo. Poljubio sam je ponovo, uhvatila me za ruku i otišli ​​smo u sobu za osoblje i imali seks. Bila je sjajna, tako iskusna i preuzela je kontrolu, znajući tačno kako da ugodi muškarcu.

Njih dvoje nastavili su redovno tajno da se viđaju, čak iako je njega kod kuće čekala devojka, a onda je pokušao svoj odnos sa njom da opravda nestankom strasti između njega i njegove devojke:

- I moja devojka je divna, ali uživam u uzbuđenju koje mi pruža tajni posao. Nikada nisam mislio da ću je prevariti, ali ona stalno uči i strast iz naše veze je nestala.

Mnogi osuđuju potez ovog mladića i činjenicu da sedi na dve stolice, smatrajući da nije fer ni prema jednoj od dve žene sa kojima je u vezi, a čini se i da je njemu trenutno najveći problem to što nema snage da spava sa obe svako veče, pa mnogi ljudi ne prihvataju njegove probleme.

