MUŽ BI ME VEĆ OSTAVIO DA SUPRUG NJEGOVE LJUBAVNICE NEMA RAK, ŽELIM OSVETU: Ova žena prolazi kroz pakao i veliku MORALNU DILEMU

Saznala je da bi je suprug već napustio da muž njegove ljubavnice nema rak, zbog čega su tu gde su i čekaju dok ne prođe hemoterapiju.

- Znala sam da me moj partner vara, ali sam tu činjenicu ignorisala jer sam mislila da je to samo seks s vremena na vreme. Ali, onda sam saznala da je mesecima imao aferu sa svojom kolegicom. Planira i da me ostavi zbog nje i jedino o čemu mogu da razmišljam je kako da se osvetim - požalila se nesrećna žena psihoterapeutkinji za "The Sun".

Zajedno su 18 godina, ali poslednji put su seks imali pre četiri godine. Izgubila je interesovanje i činilo se da ni njega nije toliko briga. Kasnije je u njegovom novčaniku pronašla kondome, ali nikad mu nije rekla da zna.

- Mogla bih da podnesem da ima odnose s drugom ženom ako bi to značilo da me neće ostaviti. Pretpostavila sam da su to samo besmislene afare. Uostalom, svake večeri dolazio je kući. Ali onda sam saznala da planira da me ostavi zbog svoje ljubavnice - nastavila je.

Takođe je saznala da bi je suprug već napustio, da muž njegove ljubavnice nema rak kao i da oni čekaju dok ne prođe hemoterapiju. Besna je i u iskušenju da pošalje poruku njenom mužu i sve mu ispriča.

- Mnogi ljudi misle da je seks isključivo funkcionalan, ali često u igru unosi emocije. Bojim se da ste mu time što ste zatvorili oči pred partnerovim aferama dali prostora za stvaranje drugih veza. Bićete povređeni, ali reći bolesnom mužu ove žene o njihovoj aferi bilo bi samo okrutno. Ako stvarno želite da pokušate još jednom sa svojim partnerom, recite mu da ga volite i da želite da probate ispočetka - savet je stručnjaka.

