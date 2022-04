AKO POSTOJI SAVRŠENA HRANA, TO SU JAJA: Kao redovan deo ishrane pokazuju OVE zdravstvene prednosti, NE ODRIČITE IH SE!

Uoči Uskrsa uvek poskupe, ali malo ko će baš bankrotirati ako se osladi njima, a dobiće visokokvalitetni protein i još štošta što nemaju druge namirnice.

Ako jajetu dodate parče tosta od celog zrna, malo povrća ili čak malo ljutog sosa - imaćete obrok za kralja koji ne košta puno. Pritom nećete uopšte morati da brinete o šećeru ili ugljenim hidratima: jaja nemaju ni jedno ni drugo!

Evo koje su zdravstvene prednosti jaja:

Nude kompletan protein

Jedno jaje sadrži šest (6) grama za organizam neophodne materije koja uključuje svih devet esencijalnih aminokiselina, gradivnih blokova proteina. To je izuzetno važno jer to su one materije koje vaše telo ne može da proizvede samo. Belance sadrži otprilike polovinu proteina i samo mali deo masti i holesterola.

Bogata su hranljivim materijama

Jaja imaju više hranljivih sastojaka - vitamina, minerala, aminokiselina - po kaloriji od većine drugih namirnica.

foto: Profimedija

Ako pojedete jaje, uz visokokvalitetni protein dobićete i selen, fosfor, holin, vitamin B 12 i veliki broj antioksidanasa koji pomažu da vaše ćelije budu zdrave.

Pomažu vašem 'dobrom' holesterolu

Utvrđeno je da „dobar“ holesterol, nazvan HDL, raste kod osoba koje pojedu tri ili više jaja dnevno. Naravno, LDL, "loš" tip holesterola, takođe raste, ali onaj dobar otežava lošem da vam nanese veće zlo - pomaže da se lakše ukloni iz organizma.

Mogu da snize trigliceride

Nivo triglicerida se testira zajedno sa HDL i LDL. Ako je niži, to je bolje za vaše zdravlje. Utvrđeno je da se konzumiranjem jaja, posebno onih obogaćenih određenim masnim kiselinama (omega-3), smanjuje nivo triglicerida.

Mogu da smanje šanse za moždani udar

Samo jedno jaje dnevno može da umanji rizik od nastanka šloga. U nedavnoj kineskoj studiji, utvrđeno je da su osobe koje su redovno jele po jedno jaje imale skoro 30 odsto manje šanse da umru od hemoragičnog moždanog udara od onih koji ga nisu imali na jelovniku.

Pomažu u kontroli kalorija

Sa oko 70 kalorija po jajetu, tačno znate šta dobijate. I one lako putuju! Skuvajte ujutro nekoliko jaja, stavite ih u frižider, po završetku dnevnih obaveza u kombinaciji sa zelenom salatom ili nekim drugim povrćem dobićete brz i zdrav ručak.

Zdrava su za srce

foto: Printskrin YT

Iznenađeni ste jer su vam godinama govorili suprotno? Istina je! Osobe koji ih jedu ne povećavaju šanse za srčane bolesti. Čak su i ljudi sa predijabetesom ili dijabetesom tipa 2 bili jednako zdravi nakon dijete sa visokim sadržajem jaja, a koje su dizajnirane za gubitak težine. U nedavnoj kineskoj studiji je utvrđeno da oni koji su jeli jedno jaje dnevno imaju sskoro 20 odsto manje šanse za razvoj srčanih bolesti od onih koji ih izbegavaju.

Pružaju osećaj sitosti

Uzmite ih za doručak i duže ćete se osećati siti! Zbog toga je veća verovatnoća da ćete jesti manje tokom dana. Recimo, u proseku, tinejdžeri koji pojedu jedno jaje ujutru uzimaju 130 kalorija manje za ručak.

Pomažu vašim očima

foto: Shutterstock

Lekari znaju da antioksidansi lutein i zeaksantin pomažu u sprečavanju očnih bolesti kao što su katarakta i degeneracija makule, a koje su povezane sa uzrastom. Ima ih i zeleno, lisnato povrće poput spanaća i kelja, ali jaja su bolji izvor. To je zato što mast koju sadrže olakšava vašem telu da koristi hranljive materije.

Izoštravaju vaše moždane vijuge

Jaja sadrže vitamin D, koji je dobar za vašu sivu materiju i koji se teško dobija iz hrane. Imaju i holin, koji pomaže nervnim ćelijama (neuronima) u vašoj glavi da međusobno razgovaraju.

foto: profimedia

Holin je takođe veoma važan za trudnice i dojilje zbog velike uloge koju ima u razvoju mozga bebe.

Kurir.rs/WebMD/B.M.