PRIBLIŽAVA SE VASKRS: Bakini saveti za pravilno pripremanje, farbanje i ukrašavanje jaja i trik kako da imaju VRHUNSKI SJAJ

Često možemo pročitati razne trikove za ukrašavanje jaja, ali proverene male savete, koji su možda i najvažniji i koje možete čuti samo od iskusnih mama i baka, teško je detaljno naći. Zbog toga smo mi tu da vas naučimo ili podsetimo na neke važne korake.

foto: Dragan Kadić

* Jaja ne treba da budu samo lepa nego i ukusna, pa zbog toga obavezno birajte sveža, naročito zato što se uglavnom sva ne pojedu odmah, pa ih jedemo još dan-dva nakon praznika. Kako to da znate? Uronite ih u sud sa hladnom slanom vodom. Ako potonu, znači da su sveža, ako plivaju ili su negde pri vrhu - nisu.

foto: Shutterstock

* Pre farbanja jaja trebalo bi ih dobro oprati kako bi se sa ljuske uklonile masnoća i prljavština. Isti efekat se postiže i ako se jaja prebrišu krpicom namočenom u sirće.

foto: Shutterstock

* Da biste izbegli pucanje jaja prilikom kuvanja, u vodu stavite i kašičicu sirćeta. U slučaju da se to ipak desi, belance će se odmah zgusnuti na ivici ljuske, jaje neće procuriti, pa ga iskoristite za pravljenje nekog predjela ili salate poput ruske. Drugi recept je da se u vodu stavi so i da se jaja kuvaju na tihoj vatri, odnosno da voda blago struji, a ne da vri. Jaja mogu da se kuvaju i na pari, ali to traje nešto duže, oko 25-30 minuta, pa vam ipak preporučujemo neki od prva dva načina.

* Čim skuvate jaja, odmah ih uronite ih u hladnu vodu kako bi vam bilo mnogo lakše da ih kasnije oljuštite.

foto: Shutterstock

* Ofarbana jaja dobiće visoki sjaj, a boje će biti intenzivnije ako ih posle farbanja premažete krpicom ili tupferom na koje ste prethodno naneli malo, ali ne previše ulja, jer jaja ne treba da budu masna, a za to vam može poslužiti i mast, puter ili margarin. Čak i parče slanine.

foto: KURIR

Nakon ovoga, jaja lepo složite u korpicu i sačekajte nedelju da vidite ko će pobediti u takmičenju dok se ujutro budete kuckali. A izbor boja i šara ostavljamo vama...

Kurir.rs/N.B.

Bonus video:

01:29 Patrijarh Porfirije na Uskrs ručao sa beskućnicima