PETRA VIDELA SLIKU SVOG DEČKA I SHVATILA DA JE SIGURNO VARA: Uspela da uoči minijaturni DETALJ koji je uništio njihovu vezu!

Odlazak na put sa društvom je super ako je vaša veza zasnovana na poverenju, i ako ne brinete o tome da vam možda partner nešto radi iza leđa. Međutim, jedna devojka je na TikToku ispričala kako je na teži način naučila da nekim ljudima jednostavno ne možete da verujete.

Ovo je usledilo nakon što joj je prijatelj njenog dečka poslao fotografiju s letovanja koja joj je potvrdila da je dečko vara. Petra s korisničkim imenom "pets.hendrikse" na pomenutoj društvenoj mreži podelila je video u kom je pokazala na prvi pogled bezazlenu fotografiju koja, kako prenosi "Mirror", pokazuje njenog dečka kako leži u krevetu. Međutim, kad je uočila jedan sitan detalj, postalo joj je jasno da se na njoj vidi mnogo više.

Naime, kako je pokazala u videu, pokraj njegovog kreveta stajao je omot od prezervativa. Video je postao viralan i zaradio više od 14 miliona pregleda, a mnoge korisnike situacija je potpuno zbunila.

"Zbog ovog sam ljuta na sve muškarce, a ni nemam dečka", napisala je jedna korisnica, a druga se nadovezala: "Ovo me potpuno razbesnelo". Ipak, neke je najviše iznenadila nesmotrena odluka dečka da na krevetu ostavi tako jasan dokaz, a Petra je objasnila:

- Moj tadašnji dečko je otišao na put u zemlju s velikom vremenskom razlikom i prošao je skoro ceo dan da se nismo čuli. Bilo je već oko 12, a ni on ni niko od njegovih prijatelja mi se nije javio, pa sam počela malo da se brinem. Tada sam poslala njegovom prijatelju poruku da samo proveri da li on dobro, a on mi je ''kao dokaz da je sve u redu'' poslao tu fotografiju - ispričala je Petra u videu.

Takođe je rekla da joj je dečko kasnije rekao da su mu momci taj prezervativ iz šale stavili na krevet, kako bi se sa njom našalili, a on i danas tvrdi da je nikada, pa ni tada nije prevario.

