BAKA SLOMLJENA ZBOG STRAŠNOG DOKAZA KOJI JE NAŠLA U MUŽEVLJEVOM TELEFONU: U braku smo 40 godina, pravi budalu od mene tri decenije

Mladalačka zaljubljenost, kažu, brzo preraste u ljubav, a ona u poštovanje i poverenje, dovoljno da se savladaju sve prepreke na koje par nailazi, garantujući dug i skladan zajednički život. I taman kada, u tim poznim godinama, nakon nekoliko decenija braka pomislimo da više ništa ne može da nas iznenadi, ponekad se desi da shvatimo da osoba sa kojom delimo sve što imamo uopšte nije ono što smo mislili da jeste.

Pismo sa tim sadržajem nedavno je dobila "Gardijanova" kolumnistkinja Filipa Peri, kada joj je nepoznata 70-godišnjakinja žena otvorila dušu o svojim bračnim problemima i zatražila savet za situaciju u kojoj se našla.

foto: Profimedia

- Sa svojim mužem sam već 40 godina. Pre četiri nedelje sam otkrila da ima aferu koja traje 30 godina. Uzela sam njegov telefon misleći da je moj i primetila sam poruku od nepoznate žene. Slao joj je poruke, dogovarao se da se vide, a sve na jeziku nežnosti i ljubavi. Kada sam ga suočila sa tim, rekao mi je da su imali aferu koja je trajala pet godina pre otprilike 30 godina. Rekao je da ga je krivica naterala da prekine, iako je ta žena bila očajna posle raskida - žali se anonimna žena.

Muž joj je, kaže, rekao da nikada nije želeo da je ostavi, ali uprkos tome, obnovio je kontakt sa ženom sa kojom je imao aferu iako tvrdi da između njih nije bilo ništa više od prijateljstva.

- Posećivao ju je, ali poriče da se ikakav fizički kontakt događao između njih i insistira da ni jedno od njih nije želelo da ugrozi naš brak. Očajna sam! Upoznala sam stranu njega koju nikada ranije nisam videla. On je uporan da je to bilo samo prijateljstvo, ali u porukama joj je pisao i da je voli, što meni godinama nije rekao. Naš brak dugo nije uključivao nikakav fizički dodir. Uvek sam verovala da on jednostavno nije tip kome je to važno, ali čak ni tokom ove traume koja traje poslednjih nekoliko nedelja, nije me ni zagrlio. Rekla sam mu da bi za mene dodir bio utešan, ali ništa nije preduzeo. Osećam da je njihov odnos bogatiji nego naš - nastavlja očajna žena.

foto: Profimedia

Sa tom njenom konstatacijom saglasan je i suprug, ali kako je par već u poznim godinama, u periodu kada treba da uživa sa decom i unucima, prekid braka ne deluje kao razumna opcija.

- Dogovorili smo se da pokušamo da popravimo stvari, ali deo mene se pita da li sam luda što ostajem sa nekim ko je bio neveran, seksualno i emocionalno, i to toliko dugo. Ja sam još u šoku. Da li sam glupa, slaba, patetična? Mogu li parovi da se oporave od ovakvih situacija? - upitala je na kraju žena.

Ubrzo, stigao je i Filipin odgovor.

- Istina je, neki parovi uspevaju da prebrode ovakve situacije iako to vama sada, verovatno, deluje kao da treba da se popnete na Mont Everest. Ponekad izdani partner, u situacijama poput vaše, pati od posttraumatskog stresnog poremećaja jer je njihovo emocionalno blagostanje ugroženo i osećaj sigurnosti ugrožen. Doživeli ste veliki šok i ceo svet vam se srušio. Vaš muž već 30 godina ima polovinu koja ima emotivnu vezu sa njom, a druga polovina održava sliku lojalnog porodičnog čoveka, ali se, ipak, suzdržava da bude u potpunosti sa vama. Zamislite da je do trenutka šokantnog saznanja bio vaš prvi brak. Uz terapiju, vi i vaš muž možete da izgradite ono što će biti drugi brak - savetuje Filipa.

foto: Profimedia

Dodaje da je za taj proces potrebno vreme, ali i upornost oba partnera, iskrenost, otvorenost i deljenje emocija.

- Takođe biće potrebno da vaš muž prenese privrženost koju je imao sa njom na vas. Važno je da nađete terapeuta sa kojim ćete raditi i kojem oboje verujete. Međutim, okončanje braka možda nije tako destruktivno kao što zamišljate. Vaša deca su odrasla i obično je manje pogubno znati istinu nego živeti sa tajnama. Nadam se da ćete naučiti da verujete svojim instinktima, iako se bojim da su možda istrošeni onim što se dogodilo. Šta god da odlučite, nadam se da ćete pri donošenju odluke dati prednost sopstvenoj sreći - zaključila je Filipa.

(Kurir.rs/Blic)

Bonus video:

02:52 MOĆNA MAGIJA ZA LJUBAV: Baka Višnja tvrdi da pomaže u rešavanju ljubavnih problema POTREBNE SU JOJ SAMO 3 STVARI