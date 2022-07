U ROKU OD PET DANA SU MI UMRLI MAJKA I MUŽ: Mislila sam da to NEĆU PREŽIVETI, a onda me je OVO diglo iz mrtvih

U novembru 2014. umrla mi je majka, a pet dana kasnije umro je i moj suprug. Nisam imala pojma kako ću izdržati dan, a kamoli mesec, ili godinu, ili dalje, priča britanska autorka Margaret Meloni.

Tugujete - i morate se odnositi prema sebi sa saosećanjem.

Brzo je naučila da mora sama sebi da bude najbolji prijatelj i da mora da se prepusti "samosaosećanju".

- Shvatite svoja ograničenja, dok ih lagano nadilazite. Biti saosećajan prema sebi uključuje samosvest i empatiju. Na primer, tokom prva dva meseca nakon što su mama i Ed umrli, došla bih do određene tačke u svom danu kada bih bila gotova, mentalno i fizički za taj dan - priča autorka.

Sredinom dana osećala je kao da ne može više ništa. Znala je i da je prerano za spavanje. Kad bi osetila da ne može da učini više ništa, odabrala bi samo još jednu stvar da uradi, i onda nakon što je završi, dopustila bi sebi da bude gotova za taj dan. Zatim bi meditirala.

- U početku sam mogla da meditiram samo nekoliko minuta, i to je bila velika fešta jecaja. Ali to je u redu, trebale su mi te suze - iskrena je Meloni.

- Uključite prijatelje u svoj život koji će vam pomoći da povratite snagu. I klonite se onih koji vas iscrpljuju. Ovo je sjajno pravilo kog se moramo pridržavati u svakom trenutku, ali u teškim trenucima je još važnije. Ako ste "prazni" i fizički i emocionalno, treba prvo da se pobrinete za sebe - savetuje ljudima koji se nađu u sličnoj situaciji.

Ovo su još neki od njenih saveta:

Verujte svojoj intuiciji.

Recite svom unutrašnjem kritičaru da ćuti. Pomislili biste da će tokom ovakvog vremena unutrašnji kritičar samo da ćuti. Ali to nije ono što unutrašnji kritičari rade.

Kritičar vam možda govori stvari poput toga da treba da prestanete toliko da plačete da biste mogli da se koncentrišete na svoj posao, budete produktivniji...

Trebao bi, trebao bi, trebao bi...

Ne postoji ono što bi trebalo, postoji samo ono što jeste. Obratite pažnju na ono što osećate. Nemojte koristiti "samosaosećanje" kao izgovor za samouništenje.

Biti osećajan prema samom sebi nije slobodan put do samodestruktivnosti.

To ne znači da je u redu pojesti pola kutije sladoleda ili popiti pola litra votke svaki dan. Pripazite na samodestruktivna ponašanja. Još uvek imate odgovornosti i morate se nositi s njima.

Ovo je vreme da stvarno razrešite razliku između onoga što je lepo učiniti i onoga što je potrebno učiniti. Plaćanje stanarine ili hipoteke, nazovimo to obaveznim. Odlazak na neki događaj jer je neko rekao da bi to bilo dobro za vas, nazovimo to neobaveznim.

Biti "samosaosećajan" ne znači da nikada ne radite ništa teško. Doći će dan kada ćete morati da se vratite na posao, ili komunicirate s javnošću, ili prisustvujete društvenim događajima.

Budite svesni svojih ograničenja.

Pripazite na sebe. Biće dana kada sve što želite da učinite je da ostanete ispod pokrivača - ovo je normalno. Dajte sebi dan za tugu. Ipak, nemojte dozvoliti da sedam dana u nedelji provedete ispod pokrivača. Doterajte se, bilo da izlazite it kuće ili ne. Jedite zdrave obroke. Nastavite s rutinom vežbanja. Ostanite u kontaktu s pravim ljudima, onima koji vam ne crpe energiju.

Ako imate ozbiljnih poteškoća s ustajanjem i oblačenjem, te sa svakodnevnim životom, potražite pomoć.

Potražite grupe za podršku ožalošćenima i savetovanje. Pitajte prijatelje za pomoć. Niko ne kaže da kroz teške trenutke morate proći sami. Dopustite tuzi da bude deo vašeg života.

- Mogla sam da se vratim na posao u roku od nedelju dana. Na putu do posla plakala bih u autu celim putem. Kad sam bila pred kancelarijom, mogla bih da se koncentrišem i na to kratko vreme uspela sam da zaboravim na svoju tugu. Kad bih završila i vratila se u auto, plakala bih celim putem do kuće - kaže Meloni.

Ne osuđujte ​​sami sebe zbog toga što plačete. Živite i dopustite sebi da vas tuga prati, jer tugu ne možete poreći.

Ne namećite krajnji datum svojoj tuzi - ne postoji određeni vremenski okvir za tugovanje. Ne postoji čarobni datum na koji tuga ističe. Kako budete napredovali, dani će biti drugačiji. Tuga će se promeniti iz oštre probadajuće boli u tupu bol.

Ne dozvolite da vam iko kaže kada bi to trebalo da prebolite. Svačiji je put drugačiji.

Budite sami sebi najbolji prijatelj. Budite ljubazni. Nemojte koristiti sopstveni govor kako biste sebi rekli stvari koje ne biste rekli drugima. Iznad svih ostalih zaslužujte sopstveno saosećanje, prenosi Tiny Buddha.

