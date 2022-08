RADIM NA NAJVEĆEM KRUZERU NA SVETU, A KAD LJUDI VIDE MOJU KABINU, ZANEME: Devojka pokazala gde živi s cimerkom, nemaju ni prozore!

Kejli Domini Sim živi i radi na najvećem kruzeru na svetu "Wonder of the Seas", a redovno objavljuje delove svog života na ovom turističkom brodu, gde radi kao animator za decu, i snimke i fotografije deli s pratiocima na društvenim mrežama.

"Ovo možda jeste najveći kruzer na svetu, ali kad je reč o kabinama za posadu, one su sve samo ne velike", rekla je ova brineta u snimku koji je podelila na TikToku.

foto: Printscreen TikTok

Naime, Kejli je pokazala kabinu koju deli sa koleginicom na kruzeru, a koja je zaista minijaturna, praktično je nemoguće da u njoj u isto vreme dve osobe stoje i kreću se. U kabini su krevet na sprat, veoma mali ormar, još manje kupatilo, a prozore nemaju - oni su rezervisani za goste kruzera, koji su to zadovoljstvo papreno platili.

foto: Printscreen TikTok

"Kupatilo je toliko malo da odjednom u njemu možete oprati zube nad lavaboom, brijati noge pod tušem i obavljati nuždu", rekla je i dodala da su, iako žive u skučenom prostoru, ona i cimerka zadovoljne.

foto: Printscreen TikTok

Kejli spava na donjem, a njena cimerka Pam na gornjem spratu kreveta, a ova devojka je istakla da je još uvek u šoku jer je uopšte uspela da odloži sve svoje stvare u tako mali ormar.

Ona je na kraju zaključila i da je zadovoljna radom na kruzeru, zbog visoke zarade, zanimljivih putovanja i novih poznanstava.

foto: Printscreen TikTok

Inače, "Wonder of the Seas" je trenutno najveći na svetu, a putuje Karibima i Mediteranom, a može da primi gotovo 7. 000 putnika. Ima 2. 867 kabina, 16 paluba za goste, 20 restorana, 4 bazena, vodeni park, dečje igralište, košarkaški teren, dvoranu sa 1. 400 mesta, simulator surfovanja...

