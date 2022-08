BIVŠA UČESNICA RIJALITIJA DOŽIVELA ŠOK 2 DANA NAKON POROĐAJA Objavila potresnu poruku koja kida srce: Nikada neću da prebolim ovo

Loren Rouz Gudžer (35), britanska rijaliti zvezda i influenserka na Instagramu je objavila tužnu vest. Dva dana nakon porođaja, preminula je njena ćerka Lorena.

Influenserka je zamolila za privatnost i rekla kako je sigurna da je dete bilo zdravo, i da ne želi da ulazi u detalje oko uzroka smrti jer ne zna šta je bilo pogrešno s njom ili njenom bebom.

- Lorena, počivaj u miru. Bila je najlepša zdrava beba koju sam ikad videla, baš kao i njena sestra Larose. Rečima ne mogu da opišem kako se osećam kao majka koja je nosila dete mesecima savršeno i rodila ga, a anđeo mi je sada oduzet. Nije bilo komplikacija na porođaju ni u trudnoći, bila je dobro i zdrava, ali neću sada da ulazim u detalje jer znam da ništa nije bilo pogrešno s njom ni sa mnom.

Slomljena sam. Vratila sam se kući iz bolnice, ja i Čarli smo proveli toliko vremena sa našom devojčicom Lorenom i još se nisam oprostila s njom. Molim vas, mogu li da zamolim fotografe da poštuju našu privatnost. Nikada neću da prebolim ovo, ali naučiću kako da živim svaki dan sa Lorenom u srcu, ona će uvek da bude sa mnom i ja ću opet da budem sa njom jednog dana. Moja Lorena, volim te puno - napisala je potrešena Loren na Instagramu.

Inače, nju na društvenim mrežama prati oko 900.000 ljudi, a popularnost je stekla u emisijama kao što su "The Only Way Is Essex", "Dancing on Ice" i "Celebrity Big Brother".

Prvo dete sa dečkom Čarlsom Drurijem dobila je u julu 2021. godine. Bebi su dali ime Larose, navodi "Večernji List".

Loren i njen partner su se veoma radovali drugoj bebi i delili detalje o trudnoći sa fanovima, koji su odmah krenuli da je teše u komentarima nakon što je objavila da je beba preminula.

(Kurir.rs)

