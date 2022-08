KAKO MLAKONJU DA PRETVORITE U PASTUVA? Ako je muškarac LOŠ u krevetu ove 4 CAKE učiniće SEKS boljim: Budite srećne i ZADOVOLJENE!

Kada je veza savršena i sve ide kao po planu, svi počnemo da maštamo o tome kako će naša veza da napreduje i da se podigne na viši nivo. Ipak, moguće je da se desi da se vi i vaš partner ne poklopite seksualno, što može da postane veliki problem. Ipak, to ne znači da nužno morate da raskinete. Uz ove sabete uspećete da popravite seks i vezu i dovedete je do savršenstva.

foto: Shutterstock

Dajte i sebi i njemu malo vremena

Prvi seks sa novim partnerom je retko onakav kakvim se prikazuje u filmovima. Savršen spoj, vatromet i potpuno zadovoljstvo - slika je kakvu viđamo u romantičnim komedijama. Ali u stvarnosti, potrebno je vreme da se međusobno istraže želje, navike i upozna tuđe telo. Nemojte da žurite da ga ostavite nakon prvog lošeg iskustva, možda će za mesec dana otkriti vaše tačke zadovoljstva i potpuno vas iznenaditi.

Nemojte da se pretvarate

Ako čujete muškarca koji se hvališe da su sve njegove žene redovno doživljavale orgazam, znaćete da malo "lagi" i da su njegove partnerke glumile zadovoljstvo. Ovo nikako ne treba da radite! Kako da muškrac shvati da radi nešto pogrešno ako mu na to niko nije skrenuo pažnju? Istina, razgovor o seksu je uvek "škakljiv", ali kao želite da date šansu osobi koja vam se dopada a sa kojom su odnosi loši, trebalo bi da pokušate!

foto: Shutterstock

Poverenje

Industrija filmova za odrasle je muškarcima usadila neke pogrešne ideje o intimnosti i to generacijama unazad. Više od polovina pripadnika jačeg pola je ubeđena da je predigra suvišna, a skoro svi vole grub seks. Pričajte sa njim. Recite mu šta volite u seksu, pokažite erogene zone. Ako je zainteresovan za vas, sigurno će pažljivo slušati šta mu govorite i potrudiće se da to primeni u praksi. Takođe, pitajte i vi njega šta je to što mu se sviđa. Mguće je da imate iste fantazije, samo se plašite da ih predložite.

Dominirajte

Ne, ovo ne znači da treba da navučete kožni kombinezon i da pucate bičem u spavaćoj sobi, već da preuzmete kontrolu, da pokažete kakav ritam volite i da se pobrinete da vam priušti orgazam.

(Kurir.rs/Mondo)

Bonus video:

04:02 DUBOKA SAM U SVAKOM SMISLU! Jovana Jeremić otkrila kakva je u krevetu: SEKS PREZIRE? A EVO ŠTA JE NAJVIŠE PALI