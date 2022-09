BEZ PRLJANJA ŠOLJA I ČAŠA: Kako da izmerite sastojke precizno KAŠIKOM, bez vage!

Obične kuhinjske vage nekako uvek zauzimaju dovoljno mesta da vas nateraju da ih sklonite sa radnog dela. Onda prljate čaše, šolje kako biste izmerili satojke za jelo i uvek mislite da će to biti samo jedna čaša/šolja, ali se to uvek pretvori u punu sudoperu. I ne samo to – nikad ne „ispadne“ kao prošli put. Kako da to uradite jednostavnije, a i dalje bez vagice koju ili nemate ili ne znate gde ste je smestili? Poledajte OVDE!

Ovo je najlakši način da izmerite sastojke za pripremu jela: kašika koja u sebi ima vagicu! Da, to zaista postoji! Malo je veća od obične kašike i ima na sebi displej na kom se količina može prikazati u čak 4 jedinice mere, pa između ostalog i u gramima, kako je većini i najlakše da mere brašno, šećer, so i druge sastojke za pripremu nekog slaniša ili slatkiša.

Dakle, samo zahvatite određeni sastojak i vidite treba li još da dodate ili oduzmete. Ništa lakše!

Možete da podesite da zapamti izmerenu težinu, pa ne morate pri dodavanju nove da pamtite sami, sabirate i oduzimate u glavi. Jako je precizna, tako da ćete svaki put svoje omiljeno jelo ili slatkiš moći da napravite baš kao poslednji put kada vam se najviše svidelo.

***Ova kašika može da se kupi ili online OVDE ili pozivom na 011/6 888 999.***

foto: Promo

Koja je prednost u odnosu na obične vage?

Ne prljate kašike, čaše, šolje u kojima merite i plus može da stane bilo gde a da ne zauzme mnogo mesta.

Jako lako se održava: samo skinete njen gornji deo i operete ga. Može da meri težinu do čak 500g, a pored praškastih sastojaka poput brašna, njom možete da merite i tečnost.

foto: Promo

