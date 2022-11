HTELA DA SE UBIJE PREJEDANJEM JER JE BILA ŽRTVA GRUPNOG SILOVANJA: Ova majka bila na ivici ŽIVOTA i smrti, a sad je prava BOMBA!

Andreina De Suza (36) je prošla pakao i uspela da se izbori sa svim nedaćama koje su je snašle. Ona je bila žrtva grupnog silovanja i to od strane četvorice muškaraca, a posle te traume je jela ogromne količine hrane jer je želela da se ubije hranom.

Personalni trener i nutricionistkinja iz zapadnog Londona je je imala skoro 172 kilograma i sve to zbog silovanja koje je doživela. Rešila je da smrša i uspela je da skine neverovatnih 108 kilograma, a ovo je njena priča koju je preneo Daily mail.

Brojevi kažu dovoljno, a njenu transformaciju dočarava i podatak da je pre mršavljenja nosila odeću veličine 26 da bi na kraju mogla da nosi trostruko manju garderobu.

De Suza nije imala problema sa viškom kilograma tokom odrastanja. Kontrolu nad navikama u ishrani izgubila je nakon traumatičnog događaja koji se desio 2014. u zapadnom Londonu.

"Nisam ranije bila debela, imala sam obline i radila sam kao zumbe i predavala pilates. Bila sam u formi i zdrava", rekla je. Nakon silovanja okrenula se hrani kao emocionalnoj podršci jer je u u isto vreme ostala bez krova nad glavom, zbog čega su joj oduzeli decu.

"Nisam imala vremena da sedim i razmišljam o svojim emocijama jer se sve desilo odjednom, blokirala sam stvari oko sebe i postala hladna, postala sam verzija sebe kakva više nikada ne želim da budem. Hrana je za mene bila podrška, jer sam to mogla da zamaskiram kao oblik samoubistva, što sam više jela, to sam postajaja deblja i više nisam prepoznala ženu koja je zurila u mene u ogledalu", rekla je.

"Bio sam zadovoljna time jer sam uvek mislila da sam silovana zbog svog izgleda, mislila sam da je to moja greška", dodala je i otkrila da joj je omiljena bila hrana za poneti, najčešće pržena ili ona kineska. Od indijske hrane se, kako je istakla, "drži dalje jer su je silovali muškarci iz Pandžaba". Istakla da je napadači nikada nisu izvedeni pred lice pravde.

A kada je dostigla 172 kilograma, lekari su joj rekli da, ukoliko nastavi sa takvim načinom života, neće moći da gleda kako njena deca odastaju. Znala je da su njene navike u ishrani izmakle kontroli pa je potražila pomoć. Odlučila je da ode na operaciju smanjena želuca.

De Suza je morala sama da putuje u Češku i imala je prilično teške reakcije na određne lekove. Bila je odvojena od porodice i prijatelja na 16 dana tokom jednog od najtežih perioda njenog života.

Rođena i odrasla u Venecueli Andreina se 1996. preselila u Veliku Britaniju sa majkom, ocem i četvoro braće i sestara.

Ona ima dvoje dece, uključujući ćerku Džesiku, koja je rođena u Venecueli 2007. Kada je muškarcu sa kojim je zatrudnela rekla da je u drugom stanju, on ju je napustio. Ima i sina Aleksa, rođenog u Velikoj Britaniji 2010. kog je dobila sa drugim muškarcem. Aleks redovno viđa svog tatu, ali De Suza i dečakov otac više nisu zajedno.

"Sve je rešeno na sudu i iako mi je priredio pakao, nikada ga ne bih sprečila da odgaja sina“, rekla je i naglasila:

"Problemi su bili između mene i njega, a ne mene, njega i našeg sina. On igra veliku ulogu u Aleksovom životu i srećan sam zbog toga, nikada ga ne bih sprečila da vidi dete".

Ova hrabra žena uspela je da nastavi sa svojim životom, vratila je decu, a šest godina nakon što je bila napastvovana, započela je novu vezu.

"On je bio čovek koji je pomogao da se oslobodim tame u kojoj sam živela... Nismo više zajedno jer me je varao, a zbog toga sam izgubila toliko samopouzdanja. Ali prebolela sam to. Borila sam se za sebe, svoje zdravlje i svoju decu svaki dan - fokusirala sam se na sebe", poručila je.

"Ne dozvoljavam sada traumi i strahu da kontrolišu svaki moj pokret, bežim iz svoje prošlosti. Danas sam bolja osoba", rekla je.

Kako je dodala, uspela je zahvaljujući sestri Lindi, ona je bila njen oslonac, inspiracija, učiteljica, emocionalna podrška kroz svaki korak u životu.

"Teško je poverovati da je ona moja mlađa sestra jer se ugledam na nju svaki dan. Inspiriše me da budem bolja verzija sebe", istakla je Andreina koja je 13.jula 2021. imala operaciju želuca. Procedura uključujući letove i smeštaj koštala ju je 7.000 funti.

„Na dan operacije, dozvolila sam da me strah obuzme. Razmišljala sam o najgorem scenariju da se nikada neću probuditi ili da ću upasti u komu i da više nikada neću videti svoju decu ili porodicu ili da će mi srce stati... Činjenica da sam bila sama u stranoj zemlji učinilo je sve još gore", prisetila se.

Operacija se dogodila usred pandemije kovida. Bilo je momenata kada se vraćao osećaj nemoći nalik onom nakon silovanja ali je onda ona počela da misli o deci.

„Želela sam da živim duže za njih. Želela sam da mogu da radim sa njima toliko aktivnosti koje nikada ne bih mogla da uradim kao krupnija osoba. Mogla sam da šetam sa njima i igram se sa njima".

Njeni saveti su sledeći: idite korak po korak, krirajte novu verziju sebe, ne vraćajte se na staro, budite disciplinovani, ne težite savršenstvu nego se trudite svakog dana da izgledate bolje i budete bolji.

