SVI PRAVE GREŠKU SA SODOM BIKARBONOM KAD SE PREJEDU: Naša nutricionistkinja upozorava zašto OVO nikako ne smemo da radimo!

Stižu nam praznici, a oni se tradicionalno u Srbiji slave uz obilje hrane i pića. Kako biti umeren u svemu i kako da olakšamo posledice prejedanja, otkrila je nutricionistkinja Marija Rapajić gostujući u Jutarnjem programu na RTS.

Postoji način da postanemo umereni u svemu, pre svega tako što ćemo započeti dan jačim doručkom.

"Prvo, čim ustanete ujutru, doručkujte, i tako ćete izbeći prejedanja u toku dana. Znači, redovni obroci, mali obroci, pet obroka – tri bazična i dve užine – i to je jedini način da ne bude prejedanja", naglašava nutricionistkinja.

foto: Shutterstock

Ne postoji zdrava i "bolesna" hrana, dodaje Rapajić, jer svaka hrana je zdrava ukoliko je umerena.Tako da i to praseće pečenje koje će se ovih dana naći na trpezama, nije nezdravo ukoliko se zaustavimo na jednom parčetu.

"Do problema dolazi ukoliko sednemo i pojedemo kilogram. Onda ti hilomikroni masnoće mogu da se natalože na krvnim sudovima, doći će do hipertenzije, doći će do povišenog holesterola – i to već postaje opasno. Ali ako se i za tu novogodišnju noć ili božićni ručak prejedemo, nije strašno, ako to bude samo tog dana, a već sledećeg dana se uobročimo i nastavimo normalan režim ishrane", istakla je.

foto: Profimedia / towfiqu Barbhuiya / Alamy / Alamy /

Alkohol i slatkiši

Problem je i to što alkohol konzumiramo uz hranu, što je pogrešno, napominje nutricionistkinja. Čašu vina bi trebalo popiti pola sata pre obroka, kao i tečnost, jer svaku tečnost koju unesemo uz hranu razređuje hlorovodoničnu kiselinu u želucu i usporava se varenje, samim tim i metabolizam masti, objašnjava Rapajićeva. Zato je najbolje piti pola sata pre i pola sata posle jela.

Pošto će doći i do povišenog nivoa šećera u krvi, tokom praznika trebalo bi da biramo hranu sa nižim glikemijskim indeksom, što naravno, za Novu godinu i Božić nije jednostavno.

foto: Profimedia

Pomažu li gazirana pića i soda bikarbona kada se prejedemo?

Pošto gazirana pića sadrže sodu, nama deluje da nam to ubrzava varenje i da nam je lakše, a u stvari nije, napominje nutricionistkinja.

foto: Shutterstock

Narodnim jezikom rečeno, za želudac je to isto kao kada prospemo nešto masno, a preko toga pospemo kiselinu. Ona će da pokupi to, ali talog će da ostane. Tako se i u našem organizmu u stvari talože ti otrovi, kada popijemo gazirano piće, objašnjava nutricionistkinja. Isto se dešava i kada uzmemo sodu bikarbonu. Moramo pustiti da se hrana svari na prirodan način.

Bolje je popiti čašicu nekog gorkog pića sa travama, jer ono pomaže da se hrana brže razgradi na prirodan način.

(Kurir.rs/ RTS/ Mondo)

