MUŽ I JA SVE DELIMO PA ČAK I ČETKICU ZA ZUBE: Sara izazvala RAT na mrežama! Jedni su ZGROŽENI, nekima je to najveći DOKAZ LJUBAVI

Sara Džejn je influenserka koja je u svom podkastu u samo nekoliko reči pokrenula pravu debatu.

Naime, ona je u jednom spontanom razgovoru spomenula da redovno koristi četkicu za zube svog dečka. Koleginica ju je pogledala i rekla kako misli da je to "odvratno" i kako ona "ikada ne bi mogla tako nešto da uradi".

Ipak, Sara ne vidi problem u tome. Prava lavina različitih komentara se pojavila zbog toga što je rekla. Mnogi se slažu sa Sarinom koleginicom, pominjajući svakojake bakterije koje se tako mogu preneti. Dok drugi brane Sarine postupke, govoreći da je to sasvim "normalna stvar" i da ništa drugačije nije od svakodnevnih poljubaca.

Pokrenulo se pitanje: "Da li se sve deli sa partnerom", pa čak i delovi lične higijene.

- Nikada ranije nisam delila četkicu sa partnerom. Ali, ni njega nije briga, pa često i on zgrabi moju četkicu - objasnila je Sara.

Neki komentari su davali zaključke poput "Ako ne delite sve tajne jedno sa drugim, nemojte ni četkicu. Najjednostavnije rečeno".

Žene u ljubavnim vezama često imaju tu, ponekad neobjašnjivu naviku, da pozajmljuju garderobu od svog partnera. To je "opravdano" time, da stvari od partnera "stoje bolje, kada je to odeća onoga koga volite", ali to nisu samo majice, već i druge stvari.

Tako, dolazi se i do četkice za zube.

Konkretna "mešavina" bakterija u ustima je jedinstvena za svakog. Kada koristite tuđu četkicu za zube, izlažete svoje zube i desne novim bakterijama koje možda neće dobro reagovati sa vašim postojećim bakterijama. Ove strane bakterije mogu povećati rizik od prehlade, gripa ili drugih bakterija koje vrebaju na četkici za zube vašeg partnera, čak i ako se pridržavaju dobre higijene.

Činjenica je da parovi šire bakterije na mnogo načina, od ljubljenja i držanja za ruke do deljenja hrane i pića. Iako je ovo potpuno normalno ponašanje, rizici od širenja bakterija se mogu svesti na minimum redovnim pranjem ruku, upotrebom vode za ispiranje usta i zasebnim četkicama za zube, kako navodi "Nationaldentalcare.com.au".

