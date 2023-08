OVO SU ZNACI DA MUŠKARAC IMA NEREŠENU TRAUMU: Evo kako BOL iz prošlosti može uticati na ženu i na ljubavnu vezu

Kada se nerešena trauma nalazi u vašoj podsvesti , to može imati razorne posledice. Najčešći simptomi nerešene traume uključuju izolaciju, povlačenje od voljenih, osećaj anksioznosti i depresije.

S druge strane, nerešena trauma se može manifestovati u ekstremnim ponašanjima kao što je odgurivanje ljudi, zloupotreba supstanci ili agresivno ponašanje. Svi navedeni simptomi narušavaju naš odnos prema sebi i drugima.

Ako se trauma ne razreši, postaje sve teže otvoriti se drugima i uspostaviti ljubavneodnose pune poverenja. Nemoguće je napredovati i rasti ako ste ograničeni prošlim bolom.

foto: Shuttrestock, Ilustracija

U nekim slučajevima, bol povezan sa traumom postaje toliko intenzivan da dovodi do emocionalne distance između partnera, pa čak i do depolarizovane veze. To stvara osećaj besa, nesigurnosti, krivice i straha kod partnera.

Kako se nerešene traume odražavaju na ŽENSKU energiju?

Žena koja ima nerešenu traumu će se fokusirati na zaštitu od spoljašnjeg sveta. Želeće da se zaštiti od ponovne povrede, a često se dešava da zbog toga razvije "muški štit" koji je sprečava da se u potpunosti prepusti vezi sa muškarcem.

foto: Profimedia

Žena može postati preterano kritična, povučena i razdražljiva u vezi zbog nerešene traume. Često se primećuju emocionalna distanca i nedostatak poverenja.

Kako se nerešene traume odražavaju na MUŠKU energiju?

Za razliku od žene, muškarac želi da se zaštiti od sopstvenih osećanja. Želeće da se zaštiti od daljeg bola pokušavajući da potisne sve svoje neprijatne emocije.

foto: Profimedia

U vezi, muškarac sa nerešenom traumom je hladan, emocionalno distanciran, nesiguran, čak i agresivan . Karakteristično je da je preterano nezavisan, čak i egoističan, ali mu je istovremeno izuzetno teško da bude otvoren i ranjiv u vezi.

foto: Profimedia

Vaša prošlost ne mora da definiše vašu budućnost. Nikad nije kasno da radite na rešavanju svoje traume i dozvolite sebi odnose ispunjene ljubavlju, saosećanjem i razumevanjem.

Napomena: Ukoliko osećate nepriajtne simptome kada je reč o mentalnom zdravlju ili mislite da imate nezalečenu traumu, važno je da se konsultujete sa stručnjakom.

(Kurir.rs/SENSA)

Bonus video:

04:21 PEVAČICA KOLABIRALA STOJEĆI U GRADSKOM PREVOZU! Zbog jedne stvari ostala joj je TRAUMA ZA CEO ŽIVOT, a onda je uradila OVO