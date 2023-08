KO JE SRPKINJA KOJA JE ŠOKIRALA SNIMKOM SA SINOM: Mama o kojoj svi govore završila OKSFORD, a u Srbiji vozi TRAKTOR!

Mama Sinjorina je veoma popularna TikTokerka, a iako ova društvena mreža najčešće okuplja veoma mlade ljude, ova žena je dokaz da sa zabavnim sadržajem svako može da bude atraktivan i poznat na ovoj platformi.

Na snimku o kom trenutno govori cela Srbija, ona priča o tome koliko je radosna jer se njen sin vratio iz Amerike, a njeno izlaganje prate kadrovi na kojima se vidi kako majka i sin uživaju u zajedničkom odmoru. U jednom trenutku njen sin je nosi na krkačama kroz vodu, a upravo je ovaj prizor zasmetao korisnicima društvenih mreža.

Ona ima troje dece, a evo ko je ova dama koja je privukla pažnju svih.

- Imam troje dece, bavim se sportom, plesom, modom i doktorirala sam na Oksfordu - ispričala je mama Sinjorina.

Kako kaže, nikada nije zastala, kontinuirano traži nova interesovanja i ulaže u sebe, ali i svoju decu.

- Kada sam upisivala fakultet, upisala sam se na Pravni,moram reći, protiv svoje volje, jer sam kao poslušno dete poslušala roditelje, koji su pravnici, te sam nekako sledila njihovu želju. Tek sam ga na drugoj godini zavolela, ali moram da naglasim da sam i tada imala sve desetke, učila sam, uprkos manjku ljubavi prema tome u to vreme. Paralelno sam upisala Bogosloviju, iz ljubavi i vere, želela sam da spojim prava i teologiju, da se možda bavim kanonskim pravom, ali život me je odveo u drugom pravcu. Prvo na magistarske, a potom i na doktorske studije u inostranstvo. Doktor pravnih nauka sam postala sa 27 godina - priča nam Sinjorna i dodaje.

Budući da je bila student generacije, odlučila sam se za master studije u Budimpešti, odakle je išla dalje i stigla do Oksforda gde je provela nekoliko godina. Tamo doktorske studije traju tri godine i to je, ističe, kratak i intenzivan period, jer se bavite ozbiljnim istraživanjima.

- Ali moram da kažem da je sve podređeno i prilagođeno nama koji se tamo školujemo. Bavila sam se raznim sportovima i učestvovala u svim aktivnostima koje su mogle da se iskoriste, to je jednostavno taj deo mene, koji voli sve da proba i sve me zanima. Moram da kažem da je osećaj neverovatan kada prisustvujete svečanosti dodele doktorske diplome u Oksfordu. Sve je vrlo tradicionalno, gotovo filmski, svečanost se odvija u staroj crkvi, nosite kapicu, plašt, hor peva u pozadini, kleknete i Biblijom vas kucnu po ramenu i glavi, to je jedan izvanredan osećaj i jako mi je drago da sam doživela to iskustvo i svima bih preporučila da ako mogu, pokušaju da se obrazuju u inostranstvu. Ili bar da putuju, u zavisnosti od mogućnosti, gde i koliko mogu, jer je kontakt, upoznavanje i izlaganje sebe drugim kulturama i običajima način da gradimo i razvijamo sebe- rekla je.

Karijera i želja da otkrije nova poglavlja života nisu je omeli da se ostvari u najlepšoj ulozim majke, i to čak tri puta.

- Oduvek sam želela da imam troje dece i to mi se ostvarilo. Kada je u pitanju velika porodica, moram da kažem da je jako bitna discipolina, te sam ja tako, iako niko ne bi rekao, veoma stroga, pre svega prema sebi, ali i prema svojoj deci. Neki red mora da se zna, oni su trenirali i išli u školu uvek, čak i kada su bili malo prehlađeni. Onoliko koliko učite i ulažete u sebe, toliko više vredite, to sam pričala i svojoj deci - priča.

Svoje talente nikada nije zanemarivala, već je nastojala da svaki dovede do savršenstva. Kako ističe, u životu je najbitnije slušati sebe, jer je pre godinu i po dana ona poslušala sebe, učila da crta i slika, a potom organizovala i svoju prvu modnu reviju.

- Nisam ni znala da imam talenat za crtanje dok nisam počela da se bavim time, volela sam uvek modu i to se tako uklopilo. Shvatila sam da imam talenat, sela sam i počela da crtam... I eto, nakon godinu i po dana, u centru Beograda se desila moja prva modna revija i ponosna sam na to, da neko mlado biće nosi moju kreaciju - priča kroz osmeh.

Pored popularnosti na društvenim mrežama i svim lepotama koje je stvorila, Mama Senjorina se bavi i poljoprivredom, a za naš portal otkriva da čak zna da vozi i traktor.

- Sadim baštu na terasi, neke manje stvari. Volim da je organsko, koliko može biti, ali inače imam plac od dva hektara i tu gajim lešnike. Znam i traktor da vozim, a obožavam da kuvam i sadim začinsko bilje.

Ko bi poverovao da je posle svega usledio i ples sa šipkom.

- Ples sa šipkom je moja velika ljubav i pre svega jedan gimnsatičarski sport, nije to puko igranje, to je zahtevna tehnika i morate biti pripremljeni, jer vi kada se podižete, vi tada dižete celu svoju težinu, zašta je potrebna realna snaga. To su posebne tehnike i priprema, polako se ulazi u taj sport i vremenom se savladavaju elementi, kako na podu, tako i na visini. U početku, modrice su neizbežne, jer kožom se lepite za šipku, ali vremenom se koža navikne na taj pritisak i neprijatnosti nema. Svaki početak je težak, ali se u to ulazi postepeno i potrebne su godine da bi se došlo do vrhunskog nivoa - objašnjava nam.

Na društvenim mrežama je postala poznata uz sina, a danas svoju popularnost koristi na način da prenosi svoja životna iskustva.

- Društvene mreže su došle spontano i ja sam veoma spontana na mom profilu. Govorim ono što ja volim da radim. Recimo, prenosim poruku da volim da čitam, brojim stotine i stotine pročitanih knjiga, da volim da učim, da stičem nove veštine i znanja. Moja poruka je da je obrazovanje veoma bitno i da ono omogućava napredak i razvoj, kako pojedinca, tako i društva. Nisam neko ko voli da sudi i deli savete, tako da na mom profilu samo želim da prenesem moja iskustva i moje afinitete. Ako se neko pronadje u tome i smatra da su moji videi edukativni i motivišući, biću srećna zbog toga - zaključuje za naš portal Mama Sinjorina.

