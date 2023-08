U VEZI SAM S OCEM SVOJE DRUGARICE: Sve je počelo kad sam jedne noći propustila POSLEDNJI AUTOBUS, a zbog ovoga me GRIZE SAVEST

Jedna žena je za The Sun priznala da uživa u tajnoj aferi s tatom svoje najbolje prijateljice, ali se užasno oseća što to skriva od nje. 21-godišnja devojka kaže da su se prijateljice upoznale za vreme studija, a ona se sprijateljila s njenom celom porodicom: mamom, bratom i, naravno, tatom za kojeg kaže da je "apsolutno je predivan i izgleda puno mlađe od svojih godina".

On je glavni pevač u bendu i svira gitaru. "Jedne smo večeri moja prijateljica i ja otišle na njihov nastup i nisam mogla, a da mu se ne divim. Sledećih nedelja nešto se promenilo među nama i kad god bih posetila prijateljičinu kuću, imala bih pravi osećaj leptirića u stomaku kad bi mi se približio ili me čak pogledao", priznala je.

Dodaje i kako nikada nije osetila nešto slično i molila se da niko drugi nije primetio šta oseća prema njemu. "Jedne sam noći propustila poslednji autobus pa me tata moje prijateljice odvezao kući. Zaustavio se na kraju moje ulice i intenzivno me pogledao. Bez reči se nagnuo i počeo da me ljubi. Iskreno, potpuno mi je oduzeo dah. Od tada bi me redovno vozio i ljubili bismo se u njegovom autu", rekla je devojka.

Sledećih nekoliko meseci nalazili bi se u seoskim pabovima i zajedno ručali. Kako kaže mlada devojka, na putu kući bi otišli na neko usamljeno mesto gde bi mu ona pružila oralni seks ili bi imali seks. "Ali, počela sam da se osećam neprijatno u blizini svoje prijateljice", dodaje, "Čak je spomenula da se njeni roditelji svađaju više nego ikad. Počinjem da se osećam jako krivom zbog onoga što smo njen tata i ja nameravali. Ako joj kažem, to će uništiti njenu porodicu i naše prijateljstvo, ali znam da ću joj jednog dana morati da kažem".

