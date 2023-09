SAZNAO SAM DA ME ŽENA VARA NA NAJBIZARNIJI MOGUĆI NAČIN: Sve se desilo na rođendanu mog BRATANCA, a jedna stvar me je UNIŠTILA

Stotine su ostale zaprepašćene nakon što je jedan muškarac po imenu Džejk otkrio da je uhvatio svoju suprugu kako ga vara s njegovim bratom nakon što se obukao u klovna na rođendanskoj zabavi člana porodice, piše Daily Mail.

Džejk je velikodušno uskočio kao klovn na rođendanskoj zabavi svog bratanca nakon što mu se brat, koji je trebao da igra tu ulogu, iznenada razboleo. Njegova sada bivša supruga počela je da ga "dira i pipka" dok je on bio obučen kao klovn misleći da mu je njegov brat i tako je razotkrila njihovu aferu.

Nakon što je Džejkova žena priznala svoju preljubu, on se suočio s bratom i porodicom, čiji su mu članovi priznali da znaju šta se događa iza njegovih leđa. Džejk se pojavio u radio emisiji "Carrie and Tommy" kako bi ispričao svoju bizarnu priču ostavivši voditelje i slušaoce u šoku.

Supruga mu je sve priznala

"Pre dve do tri godine moj brat se razboleo, a trebalo je da se obuče u klovna za rođendansku zabavu svog sina. Uskočio sam umesto njega i tako sam saznao da me bivša žena vara. Prišla mi je i počela da me dodiruje ​​i pipa i izgovara ime mog brata, a kad sam skinuo masku s lica, vilica joj je samo pala. Ona je rekla 'Ti nisi tvoj brat', a ja sam rekao 'Ne, nisam'", ispričao je nesrećni muškarac.

Džejk je odjurio sa zabave, ali njegova bivša supruga ga je sustigla i sve priznala.

"Pratila me i rekla mi da to traje već neko vreme. Suočio sam se s bratom i porodicom i svi su znali za to", istakao je.

Njegova tužna priča izazvala je saosećanje kod slušalaca koji su oštro osudili njegovu bivšu ženu i porodicu.

