8.000.000 LJUDI VIDELO NJIHOV VRELI SNIMAK: Mladi par svingera uživa u otvorenoj vezi, spavaju sa drugima, ali imaju važno PRAVILO

Hejli Rouz i njen dečko Maks Fils upoznali su se na fakultetu i odlučili su da postanu svingeri kako bi mogli da spavaju s drugim ljudima. Rekli su da ne žele da imaju neke granice jer bi to drugu osobu sprečilo da uživa u što većem zadovoljstvu.

foto: Printscreen/Instagram

Nedavno su oboje dali otkaz kako bi postali seksualni radnici, ali pridržavaju se jednog pravila kako bi svoju vezu zadržali posebnom.

Maks je u jednom intervjuu rekao: "Bukvalno sam prekinuo sa svojom zadnjom devojkom jer sam joj rekao da želim da se oprobam u snimanju pornografije. Tako da stvarno nisam hteo da uđem u vezu dok sam pokušavao da budem seksualni radnik, ali stvarno mi se svidela i jako sam se brzo zaljubio pa smo se na kraju spojili, ali smo i dalje želeli otvorenu vezu pa smo se počeli da se viđamo i sastajemo sa drugim parovima naših godina i potpuno se menjati. Išli smo s 0 na 100 vrlo brzo."

Hejli je dodala: "Oduvek smo bili vrlo seksualni ljudi pa nam je to bilo prirodno. Nije se činilo kao veliki korak jer je to uvek bilo nešto što smo hteli da isprobamo."

Ali što se tiče onoga što su smeli da rade sa drugim ljudima, Hejli je objasnila: "Definitivno smo morali puno da razgovaramo o tome nakon što smo to uradili prvi put jer morate da vodite taj razgovor o tome sa čim ste ok, šta ste nije u redu i gde je granica jer se mi i dalje volimo i želimo da se poštujemo dok istražujemo svoju seksualnost. Za svaki par je drugačije. Mi imamo vrlo malo pravila jer uživamo s drugim ljudima i želimo da druga osoba može da podeli i imati iskustvo koje god želi."

"Imamo nekih granica, samo nekoliko, ali su prilično važne. Nije nam dopušteno da spavamo u istom krevetu s nekom drugom osobom", rekao je Maks, a Hejli je dodala: "Postoje određene romantične stvari koje želim zadržati među nama, ali što se tiče seksualnih stvari, tu je sve dopušteno."

Par je svoje seksi dogodovštine počeo da snima i objavljuje na društvenim mrežama. Nakon što su se pojavili na naslovnoj stranici Reddita, shvatili su da bi njihove akcije u spavaćoj sobi mogle biti način zarade.

Hejli je rekla: "Na neki način sam napravila suprotno od većine ljudi tako što sam prvo dala otkaz na poslu, a zatim otvorila svoj profil na OnlyFansu i to znači da smo uložili svu svoju energiju u ovo. "

Maks i Hejli su pričali o tome koliko daleko žele da idu.

"Kada se to dogodilo na Redditu, morali smo da sednemo i razgovaramo o tome kako će nas ljudi verovatno prepoznati u javnosti i da će naša porodica ubrzo saznati. Pričali smo o tome želimo li da nastavimo i odgovara li nam ovakva slava? Seli smo i razgovarali o tome možda pet minuta i rekli smo da, idemo to da uradimo. Želimo da budemo što uspešniji i nema razloga da to ne radimo ili da se sramotimo zbog toga. Krenuli smo prema tome i prvi video na Pornhubu dobio je možda sedam ili osam mili pregleda", rekla je Hejli, prenosi Net.hr.

Nakon početnog uspeha radili su s nekim od najvećih imena u industriji - uključujući i pornoglumca Kirana Lija koji je poznat po tome što se seksao s 4000 žena i osigurao svoj penis na milion dolara, piše Daily Star.

(Kurir.rs)

