PREVARILA SAM MUŽA POSLE SAMO DVE GODINE BRAKA: Volela bih da sam OVO znala pre toga, a evo šta je bilo PRESUDNO da to uradim

Šta posle prevare – o tome mnogi ne misle kad se upuste u ljubavnu avanturu sa strane. A kako sve izgleda u praksi, ispričala je jedna mlada žena za TimesOfIndia.

Bila sam u braku dve godine i to je bio brak iz ljubavi, ali sve je krenulo nizbrdo kada sam prevarila svog muža. Bilo je dosta razloga zbog kojih sam to uradila. Kad god bih se vratila kući sa posla da provedem vreme sa njim, on bi non-stop gledao filmove na svom tabletu i ne bi mi rekao ni reč. Uveče nije bilo šetnji… U suštini, jedva da smo bili par.

S druge strane, postojao je neko ko je hteo sve to da radi sa mnom, da bude partner, i tako sam jednog dana prevarila muža. Posle je počeo sunovrat. Međutim, tad nisam znala neke bitne stvari, a volela bih da jesam.

Trebao nam je prostor u braku

U vezama nedostatak ličnog prostora često može da uguši, pa jedan partner pobegne. Ali ja nisam shvatala da je to mom braku bilo potrebno. A sve je postalo previše za nas, posebno za mene. Mislila sam da je moj muž počeo da me uzima zdravo za gotovo i da se smatra da sam uvek dostupna. Nije mi ni palo na pamet da nam verovatno treba malo prostora.

Bićete uvek negativac

Jednom kada ste prevarili svog partnera, bez obzira na razlog, koliko se loše odnosio prema vama, sve to pada pred vašom prevarom i zbog toga ćete uvek biti negativac. Imala sam toliko razloga da tražim pažnju i ljubav negde drugde, ali kada sam prevarila muža, i kad sam mu rekala šta sam uradila, svi moji razlozi su bili uzaludni. Sve se svelo na ono što sam uradila – prešla sam granicu. A to šta me je dovelo do tačke da pređem tu granicu postalo je ništavno.

Poverenje je nestalo

Nema druge šanse, čak i ako molite za to i čak i ako vaš supružnik pristane na to. Šta god da se desi, ta sumnja će ostati, ta epizoda će ostati urezana u njegovom umu. Na kraju, uvek će biti nesiguran i neće verovati vašim rečima, čak i ako kažete da ste samo sa kolegom ili prijateljem na čaju. Situacija je nepopravljiva.

Krivica nikada neće nestati

Kad prevarite, ne gubite zauvek samo poverenje vašeg partnera. Takođe razvijate taj mučni osećaj krivice, a zatim gubite sebe u udovoljavanju partneru, u želji da nadoknadite ono što ste uradili. A to vas dodatno frustrira. Jeste komplikovano, ali je istina.

