"PRODALI SMO KUĆU I ISPISALI DECU IZ ŠKOLE DA BISMO PUTOVALI" Rešili da ostave svakodnevni život i da naslednike obrazuju ovako

Ovaj par je odlučio da ispišu svoju decu iz škole kako bi mogli da putuju svetom - i naravno, izazvali su brojne komentare. Karl i Rut Džekson prodali su svoju kuću za više od pola miliona funti i želeli su da odu na veliko evropsko putovanje.

Kupili su kamper za 60.000 funti i krenuli na put. Međutim, to je zahtevalo da njihova deca, Mejsi (11), Pipa (10), i Marli (5), budu van svojih svakodnevnih časova u školi.

Dok bi se neke mame i tate mogli zapitati zašto bi to radili svojoj deci i sprečavali ih da se školuju i uče, Karl i Rut su verovali da će više naučiti na ovom putovanju nego u učionici.

- Razgovarali smo o putovanju otkad smo zajedno, ali to je jedna od onih stvari za koje mislite da ćete to uraditi, ali to se nikada ne dešava. Ja sam bio kamen spoticanja, ali jednog dana je Rut samo rekla: "Idemo". A onda sam samo pomislio, "Zašto ne?" Pa smo krenuli, otkrio je Karl.

- Krenuli smo na suvo do Aberdina i noćili na ćuprijama porodičnih kuća. Sve je dobro prošlo. Kada smo tek počinjali, uopšte nismo pravili rezervacije. Znali smo samo da želimo da odvedemo decu u Laponiju.

Proputovali su kroz 28 zemalja od novembra do avgusta i obišli celu Evropu, kao i Bali i Australiju. Obično nisu ništa rezervisali unapred i samo bi se probudili i videli gde žele da idu dalje. Karl i Rut su kod kuće školovali Mejzi, Pipu i Marlija tokom pauza na njihovom velikom raspustu.

"Želimo da budu otvorenijeg uma"

Koristili su onlajn kurseve kako bi osigurali da deca dobijaju sve prave informacije za njihov uzrast.

- Želimo da budu otvorenijeg uma. Ponekad mediji i vesti mogu da budu dosadni i negativni, a mi želimo da im pokažemo da mogu da izađu tamo u svet i imaju sjajna iskustva. Takođe ne treba bacati gomile novca.

Objasnio je da je direktor škole zapravo prilično podržao ovaj potez.

- Direktor je čak rekao da je uradio nešto slično. Mi imamo dosta opušteniji režim od njihove škole. Raspored nije od osam do tri, a najviše radimo tri do četiri dana u nedelji, ali deca pametno koriste svoje vreme odmora. Iskreno verujemo da dobijaju vrednije obrazovanje iz svih ovih novih kulturnih iskustava.

Porodica je sada završila svoju veliku avanturu i upravo je vreme da Mejsi krene u srednju školu.

