BIVŠOJ SUPRUZI I NJENOM NOVOM LJUBAVNIKU PLAĆA RATU ZA KREDIT: Hrvat nakon razvoda proživljava PAKAO i ne može da se izvuče

Karlo muškarac koji se poverio da se nakon razvoda našao u velikim problemima jer je bivša supruga odbila da proda kuću, a njih dvoje je trebalo da podele zajedničku imovinu na pola.

- U brakorazvodnoj parnici odlučeno je da imovinu podelimo na pola. Međutim, moja bivša supruga je uporno odbijala da proda kuću, čak je išla toliko daleko da mi je zapretila da će radije da je spali nego da je proda. Na sudu nisam poricao da ona ima pravo na polovinu, iako sam skoro u potpunosti finansirao izgradnju - rekao je nesrećni čovek.

Karlo je otkrio da ga bivša žena omalovažava, vređa i ucenjuje i da živi u kući sa novim partnerom.

- Ne živim u kući skoro četiri godine, a ona nikada nije prestala da mi preti i omalovažava me. Što je još gore, u kuću je u međuvremenu dovela novog partnera sa kojim sada živi, a šlag na tortu je da ja za tu imovinu još uvek plaćam kredit! - rekao je.

'Sve je to uradio kao da ja nisam ni postojala'

Anonimna čitateljka ima sličan problem sa kućom kao Karl, jer je njen muž preneo njihovu zajedničku kuću na njihovu decu, ali joj nije rekao. Bila je šokirana kada je pozvala svog advokata da se upiše kao vlasnik polovine kuće.

- Dragi moji, šta da kažem, moj muž je bez mog znanja preneo kuću našoj deci. Najstrašnije je što ja uopšte nisam znala za to. Sasvim slučajno sam saznala kada sam jednom pozvala svog advokata da da se upišem kao vlasnik polovine kuće. Advokat mi je tada rekao da se muž uknjižio kao doživotni vlasnik i da posle smrti ostavlja kuću svojoj deci - rekla je ona.

Nesrećnoj ženi uopšte nije jasno kako je njen suprug to uspeo da uradi i da li je dokument o njegovom isključivom vlasništvu validan.

- Sve je to radio kao da ja uopšte ne postojim, pa me nigde nije pomenuo. Pitam se kako je uopšte moguće da se takav dokument sačini da važi, a ja sam kao supruga još uvek živa. Da li je to zaista moguće? - pita se čitateljka.

