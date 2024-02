MOJ MUŽ JE UŽASAN U KREVETU I TAKAV JE VEĆ 30 GODINA! Sve sam pokušala, ali on jednostavno ne shvata i ne znam više šta da radim

Odnos između supružnika je složen odnos koji treba da se zasniva na dubokom razumevanju, podršci i poštovanju, međusobnom poštovanju potreba, osećanja i granica.

Intimnost je među najvažnijim komponentama koje održavaju zadovoljstvo i sreću u takvoj zajednici. Međutim, malo je brakova koji imaju sve navedene komponente u optimalnoj vezi, pa su, reći će mnogi, brak i partnerstvo stvar kompromisa.

foto: Shuttertock

Šta ako sve funkcioniše, ali u spavaćoj sobi postoji potpuni nesklad i nesporazum? O tome govori pitanje nezadovoljne žene srednjih godina, na koje je odgovorio psihoterapeut.

- Imam 58 godina, a u braku sam 30 godina. Iako volim svog muža, on mi je fizički odbojan. Njegovo vođenje ljubavi je veoma dosadno i uvek je bilo dosadno. Pokušala sam da mu objasnim da je predigra važna, ali je ušlo na jedno uvo i izašlo na drugo. Ne želim da povredim njegova osećanja i da mu kažem da je loš u krevetu, ali naš brak je postao nepodnošljiv zbog toga. Možete li mi pomoći? Molim vas nemojte me savetovati o bračnom savetovanju. On nikada ne bi pristao na to - napisala je čitateljka Gardijana. Razuman odgovor ponudila je Pamela Stefenson Konoli, psihoterapeut.

foto: Profimedia

- Mnogi ljudi se nađu u brakovima u kojima više nema fizičke privlačnosti. Takve veze mogu dovesti do očaja, potrage za vanbračnim zadovoljstvom ili čak razdvajanja; posebno ako se telesna ljubav smatra vitalno važnom. Ali to je samo jedan aspekt zajednice, i mnogi ljudi odlučuju da pozitivni aspekti ukupne veze nadmašuju te nedostatke. Često je ta dosada u krevetu izraz mlake veze ili veze u kojoj parovi kriju svoje pravo ja. Neki partneri ignorišu njihova osećanja prema svom partneru, kao što su bes i ljubomora, i odbacite intimnost da biste izbegli svađu. Toliko dugo u braku sa nekim ko vam nije privlačan i tako loše mišljenje o njegovom učinku sugeriše da niste previše zainteresovani za fizičku ljubav, da postoji mnogo pozitivnih faktora u vašem braku koji nadmašuju ovaj nedostatak, da ne želite da narušite status kvo ili da sebe smatrate žrtvom u toj vezi. Dobro razmislite o svom odgovoru. Ako neće pristati na zajedničko savetovanje, razgovarajte sa nekim nasamo. Zaslužujete pomoć u procesu odlučivanja šta je zaista važno za vas - zaključila je psihoterapeutkinhja Konoli.

