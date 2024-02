KUPILA SAM SVOJ STAN I ŽELIM DA SE DEČKO USELI, ALI MORA DA PLAĆA KIRIJU: Zarađuje više, a misli da može da uštedi na meni

Žena koja je svoju hipoteku u potpunosti otplatila nakon razvoda tražila je od partnera da joj plaća kiriju ako i kada se useli u njen stan - ali se on pobunio.

Grupa majki se okupila da podrži ženu koja insistira da njen partner plaća kiriju - iako ona to ne čini. Razgovor o tome kako da podelite finansijske obaveze sa partnerom može postati komplikovan, ali još više kada ste već prošli kroz traumatično iskustvo razvoda - što zahteva da se finansijski potpuno razdvojite od nekoga sa kim ste mislili da ćete deliti ceo život.

Za jednu ženu, koja je bila dovoljno srećna što joj je hipoteka u potpunosti otplaćena i napokon poseduje svoj dom, tema novca se prilično brzo zakomplikovala kada je postavljeno pitanje o useljenju njenog partnera.

On je očekivao da će podeliti račune za komunalije sa njom, ali da ne mora da plati bilo šta drugo za život tamo, što uopšte nije oduševilo ovu vlasnicu stana.

Žena je anonimno objavila svoj problem na sajtu Mumsnet tražeći savet šta da radi, objašnjavajući:

- Ja sam starija mama sa odraslom decom i razvedena sam već nekoliko godina. Veoma sam srećna što imam svoj dom i hipoteku koja je isplaćena, tako da nemam te troškove o kojima treba da brinem. Živim sama. Ne zarađujem mnogo tako da je moj dom moje jedino pravo bogatstvo.

Kada je na scenu stupio "ljupki" novi partner i veza se razvila do faze u kojoj je par bio spreman da živi zajedno, stvari su se malo zagrejale.

- Imam divnog partnera koji zarađuje više od mene i još uvek iznajmljuje stan, tako da nema nikakvu imovinu. Razmišlja da se preseli kod mene, ali misli da je razumno da plaća polovinu gasa, struje, komunalne takse itd. - ali bez dodatnih troškova za održavanje stana.

"To nije dovoljno"

Međutim, zbog nižih prihoda i činjenice da je njen dom bio njena glavna finansijska imovina, žena smatra da ovo nije dovoljan doprinos.

- Mislim da bi trebalo da plati više od polovine komunalnih troškova jer će uštedeti novac na stanarini tamo gde trenutno živi, a moj stan će habati s obzirom na to da bi živeo u njemu. On ne misli da bi trebalo da plaća za održavanje stana jer je to moj stan.

Neki komentatori su brzo uverili ženu da je bila potpuno razumna tražeći bilo koji doprinos za koji smatra da je prikladan. "Mislim da treba da plati deo za održavanje imovine", "Naravno da treba da doprinese", dodali su neki.

Međutim, neki komentatori su istakli da bi on mogao da zahteva pravni interes u ženinoj imovini ako bi redovno davao doprinose za održavanje kuće, "Ako doprinosi održavanju kuće, on bi u slučaju podele mogao da zahteva interes za imovinu (kapital akumuliran tokom vremena dok ste bili u vezi). On možda neće pobediti, ali biste i dalje morali da se borite protiv njega legalno. Želeo bih neki oblik zakonskog sporazuma o kohabitaciji da zaštitim svoju imovinu."

