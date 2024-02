"ZATEKLA SAM DEČKA U KUPATILU SA NJEGOVOM MAJKOM" Nisam mogla da verujem u šta GLEDAM, zamislite da su u pitanju OTAC I ĆERKA

Beka Kineli je zgrozila ljude kada je u svom TikTok video snimku otkrila kako je jednom ušla u kupatilo i pronašla svog dečka i njegovu mamu kako mu pere leđa.

- Upravo sada razmišljam o vremenu kada sam ostala sa dečkom i nakon što sam videla njegovu mamu kako ga kupa - rekla je Beka na snimku.

Ona je dodala da se to dogodilo kada je ona bila brucoš, dakle oko 18 godina, a da je on bio 22-godišnjak iz istog grada. Par je otišao na odmor kod njegovih roditelja, pa su na kratko došli u roditeljsku kuću da se druže. Međutim, ubrzo nakon boravka došlo je do neprijatne situacije.

- Ušala sam u kuću i pitala sam gde su svi. Ćutao je dok ga nisam više puta pitao. Onda se javila mama i rekla: „Gore smo u kupatilu. Dođi gore.' Popela sam se uz stepenice, ušla u kupatilo i ostala zatečena – prisećala se ona.

- Moj 22-godišnji dečko, koji je tada već bio punoletan, sedeo je u kadi go i prekrštenih nogu. Voda mu nije bila ni preko nogu. Nije bilo ni sapuna ni mehurića, ništa. Samo mala krpica koja mu je prekrivala genitalije i mama koja stoji preko njega četkom i pere ga - rekla je ona.

Iako je bili šokirana kada je sve ovo videla, njen dečko i njegova mama su joj rekli da uđe, sedne na toalet i druži se sa njima.

- Tako šokirana, ušla sam, sela na klozetsku šolju i razgovarala sa njima oko 30 minuta - rekla je ona i dodala da je otprilike toliko trajalo ribanje njegovih leđa.

Da stvar bude još gora, mama joj je tada rekla da ga bar jednom mesečno pere da bi se stvarno očistio, odnosno da ukloni svu prljavštinu do koje ne može da dohvati.

- Trebalo bi iskreno da budu u zatvoru. U kom svetu je to normalno? Možete li zamisliti da su uloge bile zamenjene – odnosno da su u pitanju ćerka i njen otac – insistirala je Beka. Uprkos šokantnoj situaciji, Beka nije odmah raskinula sa svojim dečkom, već je ostala sa njim još šest meseci pre nego što su prekinuli vezu.

- Ovo je najgora veza u mom životu - zaključila je Beka, piše The Sun.

(Kurir.rs/24sata.hr/A.G.)

