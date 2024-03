DALA SAM SVOJE DETE NA USVAJANJE JER SAM GA MRZELA: Porodica me naziva ČUDOVIŠTEM zbog toga, ali nisu znali zapravo KO SAM JA

Žena koja je dala svoje dete na usvajanje kaže da je to bila najbolja odluka koju je donela u životu - ali ju je u očima majke prikazalo kao 'čudovište'.

Objasnila je da je zatrudnela kad je promenila tablete za kontracepciju - i prvo je želela da abortira, ali su je porodica i prijatelji ubedili u suprotno, piše Mirror.

Obraćajući se Redditu, anonimna žena je napisala:

"Kad sam zatrudnela, sve što sam želela bilo je da abortiram, nikad nisam želela da budem majka. Bilo je to vreme između zamene tableta za kontracepciju, pa smo koristili kondome, ali deo mene sada se pita da li je namerno sabotirao. Uvek sam mislila da se slažemo što se tiče dece, ali on je bio tako srećan kad sam mu rekla da sam trudna, bio je zgrožen što sam želela da se rešim deteta i svima je rekao za moj plan, a to je bio najbolji način da mi izazove osećaj krivice".

Uveravala je samu sebe da će sve biti u redu jer će bebin otac biti uz nju, ali mesec dana pre rođenja sina on je nestao.

"Stalno sam sebi govorila sebi da će sve biti u redu, on je bio tu da mi pomogne, ovo ne mora da mi uništi život. Mogla sam da se vratim na fakultet i da diplomiram. Pročitala sam sve objave na forumima o mamama i objave na Redditu mama u mom položaju koje su govorile o tome kako im je drago što nisu abortirale i bile su tako srećne. Volele su svoje dete više od svega. Uverila sam samu sebe u isto. Pogrešila sam - tako sam pogrešila", ispričala je.

"Najveće kajanje u mom životu. Napustio me je mesec dana pre porođaja. Otišao. Nije bilo načina da ga kontaktiram. Bila sam prepuštena sama sebi. Bilo je prekasno za abortus. Propustila sam priliku da budem slobodna. To mi je ukrao", dodala je. Kad je počela da razmišlja o usvajanju, njeni prijatelji i porodica tretirali su je kao "čudovište", a rekla je da je njena majka naročito okrutna.

"Napravila sam drugu najveću grešku. Popustila sam po drugi put i zadržala ga. Nikad nisam doživela onu bujicu ljubavi i emocija o kojima ljudi pričaju. Bilo mi je previše odbojno da ga dojim. Svi su mi govorili da mu dam šest meseci, da ponekad treba vremena, ali da ću ga voleti više od svega. To se nikad nije dogodilo. Bila sam jadnija nego ikad. Svi su govorili da je to postporođajna depresija, pa sam se zadužila kako bih imala novaca za lekare, terapije, lekove, sve. Ništa nije pomoglo. Onda su mi rekli da dam godinu dana, da je biti nesrećan normalno. Ali ne mogu da zamislim da je mržnja prema svom detetu normalna. Detinjstvo sam provela glumeći kako se osećam i prolazila kroz život, a isto radim i sada. Moja je majka bila neverovatno okrutna dok sam odrastala, pa sam si rekla, bez obzira na to koliko sam apatije osećala, nikad nisam mogla da dopustim da prenesem to na njega. Većinu vremena sam se odvajala i tonula dublje u mentalnu spiralu", objasnila je.

Ubrzo posle prvog rođendana svog sina, bila je odlučna da ga da na usvajanje, rekavši da to više ne može da podnese. Bilo je potrebno šest meseci da se završi proces - i s oko 18 meseci dečak je smešten kod druge porodice.

Bilo je to prvi put da sam se osećala slobodnom posle toliko vremena. Plakala sam i bila sam tako srećna, za porodicu i prijatelje to je bila ogromna tuga. Nisam mogla da podnesem njihovo zlostavljanje. Muka mi je od pretvaranja. Muka mi je od toga da dopuštam da me gledaju kao 'tužnu, premladu mamu' koja se morala da se odrekne svoje bebe, jer ljudi jednostavno ne mogu prihvatiti ideju da neke žene zaista ne žele da budu roditelji, bez obzira koliko su pod pritiskom. Želim otići na neko novo mesto s ljudima koji su novi i da se oslobodim ove muke i da više nikada ne razmišljam o ovome. Bila sam tako naivna. Nikada nije trebalo da dopustim da me bilo ko uveri da će se stvari promeniti. Nisam nije trebalo da sumnjam u sebe", zaključila je objavu.

( Kurir.rs / Mirror / Blic žena / T.B. )

