"DALI SMO BEBU OD 3 MESECA NA USVAJANJE" Otac objasnio ŠOK odluku: "Bez deteta mogu, bez supruge ne!", na mrežama ih RASTRGLI

Kažu da svako ima pravo na mišljenje i da svoj život vodi onako kako želi i kako mu prija, ali su potezi određenih ljudi često šokantni i društveno neprihvatljivi.

Jedan bračni par nedavno je svoju kontroverznu odluku podelio na Redditu, tražeći podršku, ali su naišli uglavnom na osudu i kritike.

Naime, supružnici, koji su želeli da ostanu anonimni, dali su svoju tromesečnu bebu na usvajanje jer su otkrili da dete "ne uklapa u njihov životni stil". Majka se vratila na posao samo dve nedelje posle porođaja, shvativši da "nije zainteresovana za bebu".

Otac je objasnio da su i on i supruga "radoholičari" i da im je posao prioritet. Naveo je i da je prisustvo ćerkice u njihovim životu učinilo da se njegova žena oseća "jadno". U početku je obaveze oko malene Elizabet preuzela njegova tašta, ali je supruga i dalje bila nezadovoljna - sa bebom je imala kontakt samo ako je devojčici nešto potrebno i izbegavala je koliko god može da je uopšte uzme, čak i kada bi plakala, prenosi "Mirror".

Na kraju su rešili da daju svoju tromesečnu ćerkicu na usvajanje, jer su se oboje složili da su previše zauzeti da se brinu o njoj. Sa odlukom se nije složila baka, odnosno majka ove žene, koja je na kraju poželela i da usvoji devojčicu.

"Mogu da se setim života bez svoje ćerke, ali teško mi je da se setim života bez svoje žene. Volim svoju ćerku, nemojte me shvatiti pogrešno, i to što bismo je dali na usvajanje ne bi bio lak potez. Ali, ako je zadržimo, to će nastaviti da moju ženu čini užasno nesrećnom. Ono što na kraju želim jeste ono što je najbolja opcija za njih dve i iskreno mislim da je to najbolje za sve nas", napisao je ovaj tata.

Reddit-ovci su bili zaprepšaćeni ovom ispovešću, a mnogi su ove novopečene roditelje okarakterisali kao "bezdušne" i zasuli ih kritikama i uvredama.

"Vi tretirate napuštanje svog deteta kao transakcijsku razmenu između dve strane", "Zvučite kao da ste roboti ili vanzemaljci koji isprobavaju kako je to živeti kao čovek. Ko pri zdravoj pameti napravi dete, a onda samo kaže: 'E, pa ovo nije za nas'", "Ja sam bila planirano dete koje je oduvek bilo zanemareno i dan danas sam zbunjena time šta je moja majka uopšte mislila kada me je pravila i rađala. Nedostatak njenog kajanje me zbunjuje. Imala sam više emocija prema psima koje sam hranila par dana nego ona prema meni", samo su neki od brojnih komentara.

