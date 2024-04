MLADEŽ JE POČEO DA KRVARI, A ONDA SAM SAZNALA DA IMAM 5 TUMORA NA SRCU: Jedan simptom nikako nisam smela da ignorišem

Viktorija Hadson-Krejg imala je samo 33 godine kada je primetila čudan mladež na svom ramenu, ali nekoliko lekara ga je potpuno ignorisalo i tvrdilo da je bezopasan.

Mladež je promenio oblik nekoliko puta, a alarm za uzbunu se upalio u maju 2013. godine, kada je počeo da krvari niz Viktorijina leđa. Uz to, Viktorija je osećala i da joj srce nepravilno kuca, što će se za nastavak priče ispostaviti kao važan simptom.

foto: Profimedia

Sada, 11 godina kasnije, Viktorija ima pet tumora na srcu.

"Bila sam na odmoru sa sestrom i ona je primetila da mi mladež krvari. Ponovo sam se vratila, ali kod drugog doktora, koji mi je rekao da moram odmah da ga uklonim, što je bilo potpuno suprotno od svih medicinskih saveta koje sam ranije dobila", priseća se Viktorija.

Sledećeg meseca, mladež je uklonjen i zvanično je dijagnostikovan kao melanom stadijuma 2b. Lekari su izvršili dodatne ekscizije na Viktorijinim leđima i levom ramenu da bi proverili da li se bolest proširila na okolno tkivo, ali tada ništa nije pronađeno.

"Rekli su mi da još uvek može biti u mom krvotoku i da se ne može otkriti. Ali nije bilo šta drugo da se uradi u tom trenutku", rekla je Viktorija.

Viktorija se 2015. godine preselila na Novi Zeland, upoznala supruga i, dve godine kasnije, rodila ćerku Rub. Nakon tri godine, u oktobru, osetila je oštar bol u stomaku i hitno je prebačena u bolnicu sa upalom slepog creva. Ali, snimci su pokazali da stvar nije u slepom crevu, već u tumorima na srcu.

Usledila je borba za život

Viktorija se prisetila doktorovog izraza šoka. Nekoliko testova kasnije, njoj su dijagnostikovana četiri tumora na srcu - tri oko dna mišića i jedan u sredini.

foto: Profimedia

"Mislili su da se melanom vratio, ali nije mnogo ličilo na to. Doktori su rekli da izgleda neobično i da nisu mogli da ga identifikuju", objašnjava ona.

Nakon neuverljivih nalaza, lekari su poslali Viktorijine rezultate testova drugim kolegama u nadi da će neko moći da joj postavi dijagnozu. Bolnica "Papvort", u Velikoj Britaniji, uradila je analizu koja je pokazala da je, verovatnije od bilo čega drugog, da su tumori rezultat melanoma.

"Potom sam lečena od melanoma 4. faze i počela sam imunoterapiju devet meseci, ali se sve pokazalo neefikasnim", kaže.

Viktorija je bila zapanjena dijagnozom, posebno s obzirom na to da nije imala druge očigledne simptome. A onda se prisetila blagog lupanje srca, ali je u to vreme takođe prolazila kroz ranu menopauzu i verovala je da je to zbog njenih hormonskih promena.

foto: Shutterstock

"Rak je napredovao, a lekari su takođe pronašli peti tumor u mom srcu u decembru 2021. godine. Nedelju dana pre Božića, doktori su mi rekli da je svih pet tumora naraslo, a da je najveći bio šest centimetara", priseća se.

Viktorija je morala da pronađe alternativne tretmane kada je shvatila da imunoterapija ne daje nikakve nade. Počela je da uzima lekove i plaćala ih je iz svog džepa jer ih nije finansirala vlada. Četiri meseca kasnije, dogodilo se čudo: Viktorijini tumori su se smanjili za 30 procenata, a sledeći meseci su pokazali sličan obrazac smanjenja.

Međutim, lek je uticao na Viktorijin kvalitet života i izazvao tešku zdravstvenu anksioznost - čak i za bilo kakvu mučninu mora da se obrati lekaru.

"Uvek postoji šansa da to nije samo nešto što sam pojela, već da su rak i drugi simptomi maskirani tabletama", rekla je.

foto: Profimedia

Takođe redovno ima visoku temperaturu i umor, pa danima zbog toga ne može da ustane iz kreveta. Nešto što Viktoriji pomaže da preživi svaki dan je da pokuša da vidi život kroz oči svoje ćerke.

"Ona zna da nešto nije u redu sa mojim srcem i da uzimam lekove za to. Ali ona ne razume da je to rak ili šta to znači. Ona ne zna da je to neizlečivo.", podelila je Viktorija.

Budućnost je neizvesna

Viktorijin glavni cilj je da provede što više vremena sa svojom porodicom dok još može, stvarajući pozitivna sećanja i iskustva za svoju ćerku.

"Budućnost je tako neizvesna, a jedna od stvari koja mi najviše slama srce je saznanje da će ona odrastati bez mene. Nadam se da ćemo dugo biti zajedno, ali plaši me da će tome doći kraj pre nego što budem spremna", iskrena je Viktorija.

foto: Profimedia

Viktorija je rekla da je njen suprug Rajan bio njena najveća podrška tokom njenog lečenja.

Lek trenutno samo drži tumore stabilnim. Doktori sumnjaju da će Viktorijini tumori, ako nastave da rastu, izazvati srčanu insuficijenciju.

"Idem na preglede svaka tri meseca da bih bila sigurna da su stabiln. Takođe, moram da ostanem na lekovima koliko god mogu. Nisam sigurna šta ćemo ako prestanu da rade. Trenutno ne postoji mejnstrim tretman, pa ćemo možda morati da potražimo eksperimentalne tretmane u inostranstvu", zaključila je za "Daily Mail".

(Kurir.rs/BlicŽena/J.M.)

Bonus video: