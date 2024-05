DEVOJKA I JA SMO ZAJEDNO IMALI ODNOSE SA MOJIM DRUGOM: Od tada ne mogu da je dotaknem, sve se promenilo, u krevetu nam je UŽAS

Jedan mladi muškarac je otvorio dušu o svojoj iznenadnoj životnoj promeni nakon što je podelio intiman trenutak sa svojom partnerkom i prijateljem. Otkrivajući svoju priču kolumnistkinji lista "The Sun", on je ispričao kako je izgubio stabilnost u svojoj vezi nakon što se sa devojkom upustio u trojku.

"Moja najveća fantazija je oduvek bila trojka. Oboje imamo 31 godinu. Bili smo u krevetu i razgovarali o intimnim odnosima i šta bismo želeli da uradimo da začinimo stvari jedno popodne i podelilo sam svoj san o trojci. Ona se naglas nasmejala, ali je rekla, "Bila bih za to", priznao je.

Nije mogao da veruje svojoj sreći, a onda je njegova devojka počela da priča o drugom muškarcu, dok je moja ideja bila da nađemo još jednu ženu za našu trojku.

Stvari su se otrgle kontroli

"Nisam hteo da joj protivrečim, pa sam joj samo rekao da ću to ja da rešim. Jedne noći sam igrao bilijar s prijateljem u pabu i spomenuo sam mu to. On je samac, ima 30 godina i znao sam da će reći da", priseća se muškarac.

Sledećeg vikenda odveo je svoju devojku u vinski bar i unapred su se dogovorili da se tamo nađu sa pomenutim prijateljem.

Popili smo piće i onda se vratili u stan moje devojke i gledali film za odrasle. Prvo je počela da me ljubi, a zatim je prešla na mog prijatelja, opisuje muškarac.

Nije, kako kaže, bio spreman na to.

"Kada sam otišao po vodu, vratio sam se i shvatio da su i dalje bili intimni. Trebalo je da prestanu kada su primetili da nisam bio zadovoljan. Zašto nisu došli da vide da li sam dobro? Moja devojka je od tada pokušala da ima intimne odnose sa mnom, ali ja jednostavno ne mogu. Stalno je viđam sa njim u mislima i to mi potpuno ubija želju", objasnio je on i zatražio savet.

Savet stručnjaka

Stručnjakinja Deidre istakla je kako ovakve avanture često mogu poremetiti dinamiku veze.

"Dodavanje treće osobe može biti izazovno, jer emocije često komplikuju ovakve situacije. Bitno je biti apsolutno siguran da oboje želite isto, kako biste izbegli povredu osećanja. Pitajte je da li želi da se vrati na star kakve su bile. Ako želi, jasno stavi do znanja da takve vrste intimnih odnosa više neće biti jer je ovaj učinio previše zla", savetovala je ona.

