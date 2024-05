ODRASLA SAM U KULTU ČIJI JE VOĐA BIO MOJ OTAC: Gledali smo ga kao Boga lično, posle svog terora, shvatila sam da ga i dalje volim

Trans žena oglasila se po prvi put od kad je pobegla iz zloglasnog kulta koji je vodio njen otac, poznat po tome da je kindapovao i zlostavljao ostale pripadnike kulta.

Davne 1981. godine, 14. decembra, rodila se Jaja DeKlaud (42). Rođena je kao dečak i od malih nogu bila je primorana da živi u komuni poznatoj kao "DeKlaud porodica" u kom je obitavalo oko 30 ljudi. Kako se navodi u tekstu na portalu "Nju Jork Post", retko je izlazila i napuštala očevu komunu.

foto: Shutterstock

Njen otac, Nelson DeKlaud (73), bivši je policajac i duhovni vođa grupe koju je koristio da zadovolji svoje seksualne porive. Umro je u "Jugoistočnom kaznenom centru" u Misuriju, 2014. godine, jer je bio osuđen na 220 godina zatvora zbog kindapovanja, zločinačko zadržavanje, silovanje i prisilnu sodomiju.

Prema navodima, Jaja tvrdi da je njen otac koristio Bibliju kako bi manipulisao zajednicom, što je nastavio i iza rešetaka, sve dok ona, decembra 2020. godine, nije pobegla.

Po prvi put, Jaja je progovorila o životu u kultu gde je doživela fizičko i emotivno zlostavljanje.

foto: Shutterstock

Jaja, koja je sada pripravnik specijaliste za vršnjačku podršku, jednom prilikom rekla je:

"Bilo je nas 30 u kultu i nikada nismo izlazili van kapija. Imali smo našu crkvu u kojoj su se održavali obredi i ceremonije, a moj otac je kontrolisao apsolutno sve. Gledali smo ga kao prestavnika Boga lično i smatrali da sve što on izgovori dolazi lično od božanskih sila", teskobno se prisetila Jaja pa nastavila:

"Moj otac je bio izuzetno temperamentna osoba. Bio je vrlo strog. SIgurna sam da nas je voleo, ali ako je neko od nas uradio samo neku sitnicu koja mu se nije dopala - odmah bi jezivo planuo."

foto: Shutterstock

Konačno, nakon 19 godina zatočeništva, Jaja i njena sestra usudile su da pobegnu, iako nisu znale ni za jedan drugi svet.

"Čula sam mnoge odvratne stvari o svom ocu. Znam da je pogrešno sve što je radio, ali ja sam prilično sigurna da je on zaista verovao u to što je propovedao. On je odgajan kao baptista i moj deda je bio sveštenik u Kanzas Sitiju", izjavila je Jaja.

Ona je zajedno sa svojim bližnjima pohađala školu u kultu i učila matematiku, engleski jezik i ostale predmete, kao i svako drugo dete.

foto: Shutterstock

"Imali smo nastavni plan i program i preko dana smo, mi mlađi, bili u "školi", a časove nam je držala moja starija sestra", priseća se Jaja.

Nakon što je, 1993. godine, Nelson stavljen iza rešetaka, stvari se, kako Jaja kaže, nisu toliko promenile. Ona tvrdi da je njen otac i dalje kontrolisao kult tako što je slao pisma i obavljao telefonske razgovore sa njenom mamom i babom.

"Moj tata je imao knjigu šifri kako bi mogao da komunicira sa njima, prenosi im poruke, bez ikakve opasnosti. Nismo imali mbilne telefone, pa ja na taj način moj tata razgovarao sa babom onemogućavajući ikome da ih prati," podelila je Jaja.

foto: Kurir televizija

Pored svih zabrana koje su imali, takođe im nije bilo dozvoljeno ni da imaju prijatelje, što je bio još jedan od razloga zbog kojih je Jaja pobegla. Tako su, decembra 2000. godine, Jaja i njena sestra pobegle sa svega 40 dolara u džepu.

"Moja sestra je uspela da nam sredi hotel u Džeferson Sitiju, preko nekog njenog prijatelja iz Kalifornije. Kada su svi u komuni zaspali, mi smo napisale pisma našoj porodici, izvinile se i rekla da zaista moramo da odemo odatle. Sećam se te noći tako živopisno. Sećam se da su putevi bili klizavi i da smo konstantno padale dok smo užurbano hodale," dodala je Jaja.

foto: Shutterstock

Pre nego što će njen otac, Nelson, umreti 2014. godine, Jaja je dobila dozvolu da ga poseti i kaže svoje poslednje zbogom.

"Kada mu je došao kraj, shvatila sam da je on i dalje moj otac i da ga volim. Svi mi, njegova deca, došli smo da ga vidimo. Kada smo svi stigli, po poslednji put smo uradili naš mali obred - uhvatili smo se za ruke formirajući krug i pomolili smo se. Za njega smo se pomolili. Nakon toga smo svi zajedno jeli i onda je svako otišao svojim putem," tužno se prisetila Jaja.

foto: Shutterstok

Nakon što joj je otac umro, Jaja se razvela i postala trans žena, a sada kaže "da je živa po prvi put u svom životu".

"Još u pubertetu sam shvatila da nisam muškarac, već da u meni živi žena, ali nikada nisam mogla da istupim sa tim stavom u kultu. Trenutno sam sama, razvedena, ali živim najbolji život koji sam mogla da zamislim i srećna sam," završila je Jaja s osmehom.

(Kurir.rs/NyPost/J.M.)

Bonus video:

00:33 Takođe je svoj komentar dao i Džonatan Ingliš, glumac