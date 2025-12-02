Ovo su žrtve poznatog plastičnog hirurga iz Zagreba: Kad ih je unakazio, pokušao da ih ućutka (UZNEMIRUJUĆE FOTOGRAFIJE)
Zagrebački estetski hirurg Matija Miletić pokušao je da spreči administratore Fejsbuk grupe „Žrtve kozmetičkih procedura i lekari“ da podele svoja negativna iskustva nakon njegovih operacija. Bez znanja i saglasnosti pacijentkinje, objavio je njeno ime, prezime i fotografiju nakon zahvata, zbog čega ga je prijavio Hrvatsko lekarsko društvo, koje mu je izdalo upozorenje.
Sud potvrdio odluku u korist pacijentkinja
Županijski sud u Vukovaru potvrdio je presudu Opštinskog građanskog suda u Zagrebu, kojom je odbijen zahtev hirurga da se dvema ženama zabrani bilo kakvo objavljivanje na društvenim mrežama i u medijima koje bi, po njegovom mišljenju, naštetilo njegovom ugledu, radu i dostojanstvu, uz pretnju novčanom kaznom.
U septembru 2023. godine, hirurg je tužio administratore, tvrdeći da su mu narušili ugled i čast, i zatražio od suda da im naloži da prestanu da ga uznemiravaju putem društvenih mreža i medija.
Pacijenti tvrde da nisu dali saglasnost
Jedna pacijentkinja, žena u kasnim tridesetim godinama, došla je kod Miletića 2017. godine na mali zahvat povećanja usana hijaluronanom, koji se razgrađuje za šest meseci. Ona tvrdi da joj je bez njenog znanja ili saglasnosti ubrizgano nešto što nije želela i što se ne razgrađuje.
„Ožiljci su me traumatizovali“, kaže ona, dok druge pacijentkinje tvrde da su doživele slične traume.
Ignorisanje, zastrašivanje i sudski postupci
Pacijentkinje ističu da je Miletić prvo reagovao na žalbe ignorišući ih, a zatim ih zastrašujući sudskim postupcima. Jedna žena je nakon zahvata koji bi zahtevao više operacija pretrpela deformaciju lica i zdravstvene komplikacije.
Najteži slučaj, prema rečima pacijentkinje u kasnijim godinama, bio je zahvat za tamne krugove ispod očiju.
„Sve je radio pod lokalnom anestezijom. Dok mi je davao injekcije, vrištala sam da me boli. Držao me je pod lokalnom anestezijom četiri sata. Kada sam stigla kući, glava mi je bila dvostruko veća. Bilo je traumatično“, seća se ona.
Upozorenje Lekarske komore
Hrvatska lekarska komora, kako nezvanično saznaje 24 sata.hr, izdala je Miletiću upozorenje zbog objavljivanja imena i fotografije pacijentkinje na Instagram i Fejsbuk profilu klinike MM Medestica bez njenog znanja i saglasnosti. Jedan postupak je završen pomirenjem, pa nije sproveden dokazni postupak, kažu njegovi advokati.
