ŠOKANTNO OTKRIĆE! Jelena Marjanović ubijena u fotelji?! Mala Jana: KAD SE MAMA IZGUBILA, SVI SU RIBALI FOTELJU U KUĆI!

Mala Jana je jednom isprljala nameštaj u kući svoje bake Zorice Krsmanović jer je crtala po njemu. Kad smo je opomenuli da to ne radi, devojčica je odgovorila: „I naša fotelja je bila jako prljava, ali su je svi prali.“ Neko ju je pitao gde je bila mama, a Jana je rekla: „Mama nije bila tu, ona se izgubila!“

Ovu šokantnu tvrdnju iznela je juče prijateljica Zorice Krsmanović koja se telefonskim putem uključila u jutarnji program televizije Hepi tokom gostovanja forenzičara Nenada Šipke. Žena čije ime nije saopšteno objasnila je da je s pokojnom Zoricom Marjanović bila prijateljica 20 godina i da je često bila u njenoj kući, naročito nakon Jeleninog ubistva.

- Zorica je od prvog dana sumnjala da su Marjanovići umešani u Jeleninu smrt. Ponavljala je u očaju: „Oni su krivi, oni su krivi, oni su je ubili.“ Međutim, nikad to nije htela da kaže javno jer se bojala da bi joj nakon toga Marjanovići zabranili da viđa Janu, a htela je da sa unukom provede što više vremena pre nego što umre - rekla je ova žena.

Forenzičar Nenad Šipka

Forenzičar Nenad Šipka juče nije želeo da komentariše mogućnost da je Jelena ubijena u fotelji, ali je rekao da ostaje pri stavu da je pevačica ubijena u zatvorenom prostoru. - Mi tvrdimo da Jelena nije ubijena na nasipu i još puno drugih dokaza govori u prilog tome. Između ostalog, da li je logično, kako se tvrdi u optužnici, da je Zoran ostavio Janu samu na nasipu kad je krenuo za Jelenom, a da ona nije krenula za njim. Koje to dete ne bi krenulo za roditeljima, već bi ostalo samo da ih čeka? - kaže Nenad Šipka. foto: Stefan Jokić Ona je objasnila da je Zoran nakon Jelenine smrti povremeno dovodio Janu kod bake.

- Ona se nekako čudno ponašala. Bila je budna do dva-tri sata ujutru, jer su Marjanovići tako živeli. Dešavalo se da noću vrišti ili da odjednom skine odeću. Zorici je sve to bilo jako strašno... Kad bi Zoran dolazio da je vrati kući, ona nije htela da ide pa ju je on na silu uvlačio u kola. Bila je baš vezana za Zoricu, za razliku od druge babe, koja je nikad nije čuvala - ispričala je komšinica pevačicine pokojne majke.

Tokom uključenja ona je navela i da je Zorica Krsmanović često govorila o teškom životu svoje ćerke u kući Marjanovića.

- Pričala je da je Jelena umorna, opterećena, da je teraju da radi za sve njih u kući. Nama je svima bilo jasno da je Marjanovići nisu voleli. Zvali su je pevaljkom. Deset godina su joj zabranjivali da peva, a kad su ostali bez para, onda su je pustili. Zoran ju je kontrolisao svugde, nigde nije mogla da ide sama - ispričala je prijateljica Zorice Krsmanović.



Jelenina drugarica

U programu televizije Hepi juče je emitovana i snimljena izjava jedne Jelenine drugarice s kojom je ona odrasla. Ona je pričala o odnosu Jelene i Zorana, ali i o jednoj nelogičnosti u noći kad se tragalo za Jelenom. - Svi smo znali da Jelenin telefon ima jako slabu bateriju, a opet je puno ljudi te noći zvalo njen broj i telefon je zvonio. Kako je moguće da je zvonio, a kako je moguće i da niko od tih ljudi koji su bili na nasipu nije makar video svetlo ekrana telefona - pita se Jelenina drugarica, čije je ime poznato redakciji Kurira.

