OVO JE KRVAVI POTPIS UBICE SA BANOVOG BRDA: Zbog jedne stvari policija otvara stare slučajeve! NAMERNO OTKRIO LICE PRILIKOM EGZEKUCIJE?

Zbog sličnog načina likvidacije, proverava se da li je Čaba Der, osim Nebojše Markovića (37), ubio i poznatog advokata Dragoslava Ognjanovića.

Čaba Der (38), osumnjičen za ubistvo Nebojše Markovića (37) na Banovom brdu, i dalje je u bekstvu, a policija proverava da li je taj plaćeni ubica učestvovao u još nekim likvidacijama u Beogradu i regiona,saznaje se od dobro obaveštenih izvora. Zbog sličnog načina likvidacije, proverava se da li je on pucao i u advokata Dragoslava Mišu Ognjanovića (57), jer je ubistvo počinjeno iz pištolja kalibra devet milimetara.

Sumnja se da se Čaba odmah po izlasku iz zatvora 2017. vratio starom poslu i likvidirao više ljudi koji su povezani sa škaljarskim klanom, ali i druge osobe iz kriminogene sredine.

- Dosadašnjom istragom došlo se do podataka da je Čaba u likvidaciji članova škaljarskog klana uglavnom koristio pištolj, ali i "hekler", i to isključivo kalibra devet milimetara. To je bio njegov potpis i zbog tih podataka revidirani su slučajevi ubistva ljudi iz kriminogene sredine. Sada se oni analiziraju i upoređuju sa načinom likvidacije. Osim ubistava pripadnika škaljarskog klana, sumnja se da je Čaba eliminisao i ljude koji su predstavljali opasnost za njegove saradnike, odnosno osobe koje su mu pružale logističku pomoć sa Banovog brda, gde se vodi bitka za prevlast na tržištu narkotika - objašnjava sagovornik.

On navodi da su istragom obuhvaćeni i njegovi prijatelji iz kriminogene sredine sa Banovog brda, za koje se sumnja da su mu pružali logističku pomoć.

- Sumnjamo da su oni bili zaduženi da otkriju sve o Nebojši Markoviću, njegovim navikama i kretanju. Takođe, bili su zaduženi da mu obezbede automobil i vozača. Ne isključujemo mogućnost da su ljudi iz te ekipe Čabi pomagali oko ubistva advokata Ognjanovića i Markovića. Sigurno je da je Čaba radio samostalno, ali je bio naklonjen ekipi iz Bara i povezan je sa kavačkim klanom. Jaku zaštitu mu je pružao jedan od najvećih narko-bosova u Evropi. Tom kriminalcu je dugovao uslugu jer mu je pružao zaštitu dok je bio u zatvoru, a takođe ga je spojio sa barskom ekipom - navodi izvor.

Sagovornik našeg lista ističe da je očigledno da Čabini tragovi vode do još jedne ekipe iz Bara, čije je pojedine članove, navodno, trebalo da eliminiše.

- Praćenjem Čabinog kretanja utvrđeno je da je, osim u Baru, često boravio i u Sarajevu, gde je u septembru 2017. bio uhapšen, jer je, navodno, trebalo da ubije Alena Kožara, vođu barske ekipe, ali je usled nedostatka dokaza pušten na slobodu - priča sagovornik.

On kaže da je malo verovatno da je Marković ubijen u nastavku obračuna zbog zeta Aleksandra Šarca, pripadnika ozloglašene bande "Pink panteri", ali se ništa ne sme isključiti.

- Ne može se odbaciti mogućnost da je Marković, koji nije imao dosije, bio prava meta. Upravo zbog toga proveravaju se svi njegovi kontakti, da li je možda sa šurakom ili nekog drugom osobom iz kriminogene sredine sarađivao. Ono što je zanimljivo jeste da Čaba u ovom slučaju nije želeo da sakrije lice jer je želeo da se otkrije - kaže izvor, koji ne isključuje mogućnost da Čaba želi da prekine sa prljavim poslovima, ali i da je ucenjen prethodnim ubistvima.

Ubijen naočigled sina

Advokat Dragoslav Miša Ognjanović likvidiran je sa sedam metaka iz pištolja kalibra devet milimetara ispred svoje zgrade u Novom Beogradu.

Ognjanović je likvidiran 28. jula 2017. oko 20.30, kada je sa svojim sinom Petrom išao ka zgradi u kojoj živi. Ubica je iz prikrajka čekao da vidi Ognjanovića, a onda je, kada im se izbegavajući kamere približio, zapucao u njegovom pravcu. U toj pucnjavi jedan od metaka je okrznuo Petra, dok su ostali završili u Miši. Ubica se vratio kako bi overio advokata i tada je na nišanu nekoliko sekundi držao Petra, ali nije povukao oroz, već je pobegao.

(Kurir.rs/Alo E.S.)

Kurir

Autor: Kurir