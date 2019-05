GDE SE KRIJE HLADNOKRVNI UBICA? Novosađani se kunu da su Gorana videli kako ulazi u autobus?! Policija ispituje jatake, a sinovi su pod STALNIM NADZOROM! Porodica strahuje da ih ubica ne OTME!

Operativna saznanja ukazuju da Gorana Jankovića, koji se sumnjiči za ubistvo žene Mirjane i njenih roditelja Nade i Branislava Pajića, verovatno kriju njegovi prijatelji na Fruškoj gori. Zbog moguće otmice deca ubice sklonjena na sigurno

Goran Janković (37), koji je u Novom Sadu u petak macolom ubio ženu Mirjanu (32), kao i njene roditelje Nadu (57) i Branislava Pajića (57), najverovatnije se krije kod jataka na Fruškoj gori. Dok traje danonoćna potraga, Jankovićevi maloletni sinovi su sa njihovom ujnom sklonjeni na sigurno mesto zbog straha da Goran ne pokuša da ih otme.

Prema rečima našeg izvora iz istrage, policija ima operativna saznanja da Goranu Jankoviću u njegovom, zasad uspešnom, skrivanju pomažu određene osobe koje imaju vikendice na Fruškoj gori.

- Iako je šokantno da neko pruža pomoć trostrukom ubici, izgleda da je to ovde upravo slučaj. Goranovi prijatelji i poznanici su mu, prema operativnim podacima, izašli u susret i pomogli mu da se privremeno sakrije na ovoj planini. Inspektori trenutno saslušavaju moguće jatake, pa će se tek nakon toga znati da li su podaci do kojih je policija došla bili tačni ili ne - navodi Informerov sagovornik.

Prema njegovim rečima, istraga takođe ide u još dva pravca, a jedan od njih je da je zločinac odmah nakon trostrukog ubistva pobegao preko granice.

- Pojedini Novosađani su već u petak, dakle samo par sati nakon monstruoznog ubistva, prijavili policiji da su videli Gorana u autobusu jednog sremskog prevoznika kako putuje ka Loznici. To ima logike jer je on poreklom iz Trebinja, pa će možda tamo potražiti sklonište - kaže on i dodaje:

- Takođe, ne treba isključiti mogućnost da se Goran Janković ubio. Često ljudi budu u afektu ili su pijani, pa u takvom stanju učine veliko zlo. Nakon što se smire ili otrezne, oni shvate šta su uradili i ne mogu da se pomire sa tim. Tada najčešće dižu ruku na sebe. Zbog mogućnosti da se Janković bacio sa mosta, policija intenzivno pretražuje i teren na potezu dunavskog nasipa od Novog Sada, pa uzvodno prema Bačkoj Palanci i nizvodno prema Ribarcu i Štrandu.

Dok potraga za ubicom traje, brigu o maloletnim sinovima Gorana Jankovića preuzeo je njihov ujak Mladen Pajić, odnosno rođeni brat ubijene Mirjane.

- Mladen je u porodičnoj kući njegovih roditelja, gde se dogodilo ubistvo, i tamo priprema sahranu. Odlučeno je da, dok ubica ne bude otkriven, dečaci i Mladenova supruga budu pod nadzorom policije. Sve ovo još dodatno dobija na smislu kada se ima u vidu da je stariji dečak bio svedok stravičnog ubistva, kao i da je Goran jednom prilikom, uprkos zabrani prilaska, hteo da sinove uzme iz škole - kazao je izvor iz istrage.

Podsetimo, Goran Janković je u petak ujutru, pred svojim maloletnim detetom, čekićem ubio suprugu Mirjanu i njene roditelje Nadu i Branislava Pajić u njihovoj porodičnoj kući u Ulici Šandora Petefija 156 b, u novosadskom naselju Telep. Prvo je ubio tasta, koji je spavao, zatim suprugu, pored koje je bio jedan od njegovih sinova, a krvavi pir je dovršio u dvorištu, gde je ubio taštu Nadu.

Inače, Jankoviću je 11. maja ove godine Osnovni sud u Novom Sadu izrekao meru zabrane pristupa Mirjani jer ga je prijavila policiji zbog nasilja u porodici.

