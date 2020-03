ČETIRI GODINE OD UBISTVA PEVAČICE U BORČI! Zoran Marjanović: Dolazim sam na Jelenin grob! Nema okupljanja zbog korone

Četiri godine prošle su otkako je na nasipu u Crvenki kod Borče 2. aprila 2016. brutalno ubijena pevačica „Granda“ Jelena Marjanović (33).

Zločin koji je potresao Srbiju obavijen je velom misterije, a javnost i dalje čeka da sazna da li je pevačicu zaista ubio jedini protiv kog se vodi sudski postupak za zločin, njen suprug Zoran Marjanović (42).

Poštuju zabranu

Upravo će Zoran, koji ishod sudskog postupka čeka na slobodi, organizovati pomen za pokojnu suprugu. Ove godine, kako kaže za Kurir, na groblje će na dan smrti Jelene Marjanović izaći sam zbog vanrednog stanja i koronavirusa. - Moji roditelji i neki ljudi koji su prethodnih godina izlazili na grob sada to neće učiniti. Oni su stariji ljudi narušenog zdravlja i dok traje ova pandemija, neće nigde izlaziti, pa ni na groblje - kaže Zoran za Kurir i dodaje: - Ja ću obići Jecinu večnu kuću 2. aprila na godišnjicu. I sveštenik će doći, to je sigurno - kaže Zoran Marjanović.

Više puta dosad, uključujući i pred sudom, ponovio je da nije ubio Jelenu i da se nada da će ubica biti pronađen i uhapšen. - Od prvog dana sam žrtveno jagnje. Moju suprugu je mogao da ubije ili neki psihopata, ili neko ko je bio opsednut njom. Dok budem hodao ovom zemljom, želeću da se ubica moje supruge i njegovi saučesnici pronađu i stanu ovde gde ja sada stojim. Od tog dana ne prestajem da razmišljam, verujte mi, ne znam da li je prošlo ijedno veče, pričam vam ovo iz srca i ne želim da zvučim patetično, a da ne razmišljam kome je ona mogla šta da skrivi da tako životinjski bude ubijena - rekao je za sudskom govornicom Zoran Marjanović. Suprugu Jelenu opisao je kao „fenomenalnu majku, brižnu ženu i besprekornu domaćicu“.

Presuda do kraja godine

Međutim, za razliku od Zorana, koji tvrdi da je voleo svoju suprugu, tužilaštvo navodi da ju je brutalno ubio nepoznatim predmetom, i to na nekoliko metara od ćerke, koju je ostavio samu na nasipu. Koji je bio motiv supruga da ubije Jelenu Marjanović, u optužnici nije navedeno, ali se tužilaštvo poziva na iskaze Jeleninih prijateljica i sestre Teodore Krsmanović. - One su bile jednoglasne u tome da je Jelena volela Zorana, ali su otkrile i da njihov brak nije bio baš tako savršen, odnosno da je Zoran umeo da je ponižava i omalovažava, ali i da je Jelena umela da kaže da joj je „svega dosta“. Najkonkretnija je bila njena frizerka, koja je rekla da joj je Jelena, na pitanje zašto se ne razvede, odgovorila da ne može jer bi je „on ubio“ - podseća sagovornik Kurira i dodaje da bi prva prvostepena presuda, zbog vanrednog stanja, mogla da bude doneta do kraja godine.

Zoranov otac Vladimir za Kurir KORONA NAM JE POREMETILA PLANOVE foto: Vladimir Šporčić Vladimir Marjanović, svekar pokojne pevačice, kaže za Kurir „da je porodica Marjanović, kao i svake prethodne godine, planirala da obeleži godišnjicu Jelenine smrti, ali da im je situacija sa koronavirusom poremetila planove“. - Planirali smo da izađemo na groblje i da sveštenik održi opelo kao i uvek. Međutim, nećemo moći svi da se okupimo, jer većina nas zbog godina ne sme da izlazi napolje, a i zabranjeno je okupljanje - kaže Vladimir. Njegov sin Zoran dodaje i da porodica Marjanović poštuje sve mere Vlade Srbije u borbi protiv koronavirusa i da se pridržavaju pravila. - Nema polemike da se tim merama suzbija širenje virusa, drago mi je što vidim da se većina pridržava mera. Proći će i ovo. Nadam se da će uz božju pomoć biti što manje obolelih - rekao je Zoran.

