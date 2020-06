REKA LAŽNOG NOVCA Za 4 dana preko 150.000 neprijavljenih evra

Carinici su u poslednja četiri dana, na prelazima Batrovci, Horgoš i Gradina, sprečili nekoliko pokušaja prenosa neprijavljenog novca preko granice čiji je ukupan iznos dostigao sumu od preko 150.000 evra.

Najveći iznos otkriven je i privremeno zadržan u nedelju, 7. juna 2020. godine, na prelazu Batrovci, a reč je o sumi od 63.750 evra. Tada je u popodnevnim časovima na red za redovnu ulaznu kontrolu pristigao mercedes nemačkih registarskih oznaka kojim su dvojica turskih državljana putovala ka Turskoj. Oni su se vraćali iz Nemačke, a na pitanje carinika izjavili su da sa sobom ne nose ništa sem ličnog prtljaga. Međutim, detaljnim pregledom ovog automobila, carinici su otkrili čak 83.750 neprijavljenih evra i to ispod tapacirunga u gepeku vozuila, kao i u kesi od čaja i ručnoj torbici. Nakon što im je vraćen dozvoljeni iznos od po 10.000 evra, ostatak od 63.750 evra privremeno je zadržan do okončanja prekršajnog postupka.

Na istom graničnom prelazu i tokom noći je otkriven još jedan pokušaj nelegalnog prenosa novca preko granice. Ovoga puta u prekršaju se našao britanski državljanin albanske nacionalnosti koji je putovao opel korsom britanskih registarskih oznaka. Iako je putnik prijavio da kod sebe ima 200 evra, carinici su u saradnji sa policijom proverili da li je to zaista tako. Tada su u džepovima jakne koja se nalazila između vozačkog i suvozačkog sedišta pronašli 18.180 britanskih funti, pa mu je vraćena protivrednost od 10.000 evra (9.000 funti), dok se ostatak od 9.180 funti našlo u prekršaju i o daljoj sudbini tog novca odlučivaće prekršajni sud.

Jutros se, 8. juna 2020. godine i na prelazu Gradina dogodio neobičan pokušaj krijumčarenja deviza kada je jedan bračni par, turskih državljana, novac pokušao da sakrije u unutrašnjost jastuka i među lične stvari. Carinici su tada otkrili 12.700 evra više od dozvoljenog limita, pa će se i za taj iznos protiv putnika voditi prekršajni postupak.

Pred početak vikenda, 5. juna 2020. godine zabeležena su i tri pokušaja prenosa neprijavljenog novca preko prelaza Horgoš. Carinici su tada u tri navrata otkrili putnike koji su bez prijavljivanja pokušali da prenesu ukupno 65.000 evra.

Prvo je tokom pre podneva otkriven pokušaj dva stanovnika AP КiM albanske nacionalnosti da bez prijavljivanja unesu sumu daleko veću od dozvoljenog iznosa, tačnije 44.400 evra. Кada su carinici neprijavljeni novac pronašli u njihovim torbicama za dokumenta, vraćeno im je po 10.000 evra, dok je postatak od 24.400 evra privremeno zadržan.

Na istom prelazu tokom večeri otkrivena su još dva devizna prekršaja. U jednom se u prekršaju našao turski državljanin koji se uputio ka Turskoj. On je carinicima rekao da kod sebe ima samo lični prtljag i 3.000 evra, ali se ubrzo ispostavilo da to nije sasvim tačno. Naime, on je novac koji nije imao nameru da prijavi stavio u džepove sakoa okačenog u unutrašnjosti kola, u prsluk koji se nalazio u gepeku između dva kofera, kao i u novčanik. Кod ovog putnika ukupno je otkriveno 34.850 evra od čega mu je vraćeno dozvoljenih 10.000, a ostatak sume od 24.850 evra biće predmet prekršajnog postupka.

U drugom slučaju, neprijavljeni novac je pokušao da prenese stanovnik AP КiM albanske nacionalnosti koji se iz Nemačke vraćao u društvu tri saputnika. Iako su svi putnici rekli da nose po 10.000 evra koje nisu u obavezi da prijave, carinici su u džepovima vozačeve jakne otkrili i 16.000 evra više od dozvoljenog limita.

